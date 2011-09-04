نجات 4200 شهروند ایرانی در مردادماه 90

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دوره زمانی یک ماهه مرداد سال جاری یک هزار و 259 مورد حوادث در کشور به وقوع پیوست که شامل 923 مورد جاده‌ای، 11 مورد زمین لرزه، چهار مورد کارگاهی و صنعتی، 31 مورد شهری، 34 مورد کوهستان، 12مورد سیل و آبگرفتگی، 11 مورد آتش سوزی، 68 مورد خدمات حضوری، 158 مورد دریایی و ساحلی، 6 مورد جوی اقلیمی و در نهایت یک مورد هوایی بوده است.

وی افزود: در این مدت چهار هزار و 452 نفر مجموع کل حادثه دیدگان را شامل می‌شود که به تفکیک جاده‌ای دو هزار و 552 نفر، جوی اقلیمی 615 نفر، دریایی و ساحلی 568 نفر، سیل و آبگرفتگی486 نفر، کارگاهی و صنعتی پنج نفر، شهری 40 نفر، کوهستان 73 نفر، آتش سوزی یک نفر خدمات حضوری 111 نفر و هوایی یک نفر دچار حادثه شدند.

همچنین مجموع کل نجات یافتگان در مرداد امسال طی عملیاتهای امدادی چهار هزار و 189 نفر بودند که بیشترین نجات یافتگان با دو هزار و 321 نفر مربوط به عملیاتهای امدادی جاده‌ای بود.