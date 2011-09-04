به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی غروب شنبه در مراسم افتتاحیه مزرعه پرورش مرغ مادر شرکت یاسان واقع در منطقه سفید آله بخش خلجستان اظهار داشت: مدیریت مناسب امکانات می‌تواند سبب پیشرفت و ترقی کشور شود.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت طیور با ریسک و یأس آمیخته است اما تولیدکنندگان قمی با همت و تلاش و کوشش بکار خود ادامه داده‌اند.



نماینده مردم قم در مجلس ابراز داشت: قم می‌تواند در همه عرصه‌ها و زمینه در کشور الگو باشد و روحیه مضاعف در کار و تولید و اشتغال داشته باشد که این امر می‌تواند سبب ترقی و پیشرفت کشور شود.



وی با اشاره به اینکه کشور ما دارای امکانات مختلف است، افزود: ممکن است در یک منطقه و کشوری تمام امکانات وجود داشته باشد ولی با مدیریت نامناسب بهره وری ضعیف باشد.



بنایی با بیان اینکه کشور در بخش بهره وری از امکانات موجود ضعیف است، اضافه کرد: در درجه نخست باید میزان بهره وری را افزایش داد، نتیجه مدیریت نامناسب و عدم بهره وری از منابع و امکانات موجود پیشرفت کشورهایی می‌شود که از ما عقب‌تر بودند.



وی با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر امر همدلی و همکاری مستمر در ارکان مختلف نظام تأکید کردند و حل مشکلات کشور را در گرو همدلی و همکاری مستمر عنوان کردند بنابراین باید این امر را در جامعه به خوبی اجرایی کنیم.



ورود بخش خصوصی در عرصه های مختلف عامل ترقی و پیشرفت کشور می‌شود



نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی باید به خوبی در کشور اجرایی شود که هم اکنون این اصل در کشور به صورت ناقص اجرا می‌شود.



وی گفت: کارها باید به دست مردم سپرده شود و بخش‌های خصوصی در یک محیط آزاد با یکدیگر به رقابت بپردازند.



حجت اسلام بنایی ادامه داد: اگر همه عرصه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود این بخش خود را با بازار بالانس و هماهنگ می‌کند و می‌تواند در داخل و خارج کشور در زمینه اقتصاد، تولید و صادرات به خوبی عمل کند و بسیاری از چالش‌های موجود در کشور را از بین ببرد به شرطی اینکه مستمر تلاش و کوشش کند.



نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: راهبرد برون رفت کشور از وضعیت موجود و تحریم‌ها و همچنین پیشرفت و ترقی اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است.