به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی غروب شنبه در مراسم افتتاحیه مزرعه پرورش مرغ مادر شرکت یاسان واقع در منطقه سفید آله بخش خلجستان اظهار داشت: مدیریت مناسب امکانات میتواند سبب پیشرفت و ترقی کشور شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت طیور با ریسک و یأس آمیخته است اما تولیدکنندگان قمی با همت و تلاش و کوشش بکار خود ادامه دادهاند.
نماینده مردم قم در مجلس ابراز داشت: قم میتواند در همه عرصهها و زمینه در کشور الگو باشد و روحیه مضاعف در کار و تولید و اشتغال داشته باشد که این امر میتواند سبب ترقی و پیشرفت کشور شود.
وی با اشاره به اینکه کشور ما دارای امکانات مختلف است، افزود: ممکن است در یک منطقه و کشوری تمام امکانات وجود داشته باشد ولی با مدیریت نامناسب بهره وری ضعیف باشد.
بنایی با بیان اینکه کشور در بخش بهره وری از امکانات موجود ضعیف است، اضافه کرد: در درجه نخست باید میزان بهره وری را افزایش داد، نتیجه مدیریت نامناسب و عدم بهره وری از منابع و امکانات موجود پیشرفت کشورهایی میشود که از ما عقبتر بودند.
وی با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر امر همدلی و همکاری مستمر در ارکان مختلف نظام تأکید کردند و حل مشکلات کشور را در گرو همدلی و همکاری مستمر عنوان کردند بنابراین باید این امر را در جامعه به خوبی اجرایی کنیم.
ورود بخش خصوصی در عرصه های مختلف عامل ترقی و پیشرفت کشور میشود
نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی باید به خوبی در کشور اجرایی شود که هم اکنون این اصل در کشور به صورت ناقص اجرا میشود.
وی گفت: کارها باید به دست مردم سپرده شود و بخشهای خصوصی در یک محیط آزاد با یکدیگر به رقابت بپردازند.
حجت اسلام بنایی ادامه داد: اگر همه عرصهها به بخش خصوصی واگذار شود این بخش خود را با بازار بالانس و هماهنگ میکند و میتواند در داخل و خارج کشور در زمینه اقتصاد، تولید و صادرات به خوبی عمل کند و بسیاری از چالشهای موجود در کشور را از بین ببرد به شرطی اینکه مستمر تلاش و کوشش کند.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: راهبرد برون رفت کشور از وضعیت موجود و تحریمها و همچنین پیشرفت و ترقی اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مدیریت مناسب در کشور را عامل پیشرفت و ترقی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی غروب شنبه در مراسم افتتاحیه مزرعه پرورش مرغ مادر شرکت یاسان واقع در منطقه سفید آله بخش خلجستان اظهار داشت: مدیریت مناسب امکانات میتواند سبب پیشرفت و ترقی کشور شود.
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