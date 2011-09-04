یک میلیارد ریال فطریه و کفاره در خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: میزان فطریه و کفاره جمع آوری شده در استان توسط اینت نهاد نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 افزایش داشته است.
وی افزود: از این میزان 843 میلیون ریال فطریه عام و سادات و 181 میلیون ریال کفاره بوده و در مسیر شرعی خود به نیازمندان تحت حمایت پرداخت خواهد شد.
وی همچنین از افزایش 85 درصد میزان جمع آوری فطریه نسبت به سال قبل خبرداد و بیان کرد: 790 پایگاه جمع آوری درمحل مصلاهای برگزاری نماز عید فطر، مساجد، حسینیه ها ، میادین و معابر اصلی شهرها برپا شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی به اعتماد خوب مردم خیر به این نهاد اشاره کرد و گفت: امسال زکات فطریه به صورت محله ای و با محوریت مساجد هر محله جمع آوری و در اختیار فقرا و نیازمندان قرار می گیرد.
وی افزود: طی سال گذشته به صورت اولیه بالغ بر623 میلیون ریال فطریه و کفاره درسطح استان جمع آوری شد.
کمک 910 میلیون ریالی مردم استان به سومالی
اکبری در ادامه با قدردانی از مشارکت خوب مردم خیر و نوع دوست استان در جمع آوری کمک به مردم قحطی زده سومالی، تصریح کرد: تاکنون از ابتدای مرحله جمع آوری کمک به مردم سومالی بالغ بر 910 میلیون ریال کمک نقدی وغیر نقدی جمع آوری شده است.
وی یادآورشد: ادارات و پایگاه های کمیته امداد درسطح استان همچنان چشم انتظار دریافت کمک به مردم مسلمان سومالی هستند.
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