مهلت انتخاب‌ رشته کنکور کاردانی به کارشناسی تمدید شد

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که تاکنون موفق به انتخاب رشته این آزمون نشده اند تا روز 15 شهریورماه فرصت دارند فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

وی افزود: داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

معاون سازمان سنجش یادآور شد: تاکنون 150 هزار نفر با ورود به سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کرده اند.

طباطبایی اظهار داشت: دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون در سایت اینترنتی سازمان قابل دسترس است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند و هر داوطلب نیز امکان انتخاب 50 کد رشته محل را دارد.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان و گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه، گروه های آموزشی پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی با رقابت 372 هزار و 929 نفر برگزار شد.