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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

طباطبایی به مهر خبر داد:

مهلت انتخاب‌ رشته کنکور کاردانی به کارشناسی تمدید شد

مهلت انتخاب‌ رشته کنکور کاردانی به کارشناسی تمدید شد

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 تا ساعت 24 امروز 13 شهریور از تمدید آن به مدت دو روز خبر داد.

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که تاکنون موفق به انتخاب رشته این آزمون نشده اند تا روز 15 شهریورماه فرصت دارند فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

وی افزود: داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

معاون سازمان سنجش یادآور شد: تاکنون 150 هزار نفر با ورود به سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کرده اند.

طباطبایی اظهار داشت: دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون در سایت اینترنتی سازمان قابل دسترس است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند و هر داوطلب نیز امکان انتخاب 50 کد رشته محل را دارد.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان و گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه، گروه های آموزشی پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی با رقابت 372 هزار و 929 نفر برگزار شد. 

کد مطلب 1398898

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