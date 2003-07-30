كشورهاي همسايه ليبريا به اين كشور سلاح ارسال نكنند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت خبري صداي آمريكا، "والتر كانستينر" معاون وزير كشور آمريكا به زودي به غرب آفريقا سفر مي كند تا سياست آمريكا را در ليبريا روشن سازد. وي قرار است روز چهارشنبه در گينه از تمام دولتهاي آفريقا بخواهد به هيچ وجه به ليبريا سلاح هاي جنگي ارسال نكنند.

منابع رسمي آگاه معتقدند كه تشديد آشوبها در ليبريا به دليل ورود تسليحات كافي است."ريچارد بوچر" سخنگوي دولت آمريكا ديشب اظهار داشت: كانستينر يك كارشناس امور آفريقا است و با حضور در اين منطقه خواهد توانست مسائل ليبريا را سرو سامان بخشد.

وي افزود: واضح است كه شورشيان ليبريا سلاح هاي خود را از يك منبع تهيه مي كنند. آنها انواع سلاح هاي سبك و سنگين را در اختيار دارند. آنان بي شك اين سلاح ها را از مجراي رسمي و قانوني تهيه نكرده اند. با وجود اين شرايط ما به اين نتيجه مي رسيم كه اين سلاح ها از كشورهاي همسايه وارد مي شود. بنابراين بايد از كشوراي همسايه ليبريا بخواهيم تمام تلاش خود را براي جلوگيري از خروج تسليحات جنگي از كشورشان به كارگيرند.

منابع رسمي آمريكا تا حدودي اطمينان دارند كه سلاحهاي جنگي از گينه براي گروه اصلي شورشيان در ليبريا (LURD) فرستاده مي شود. تهاجمات چند هفته اخير اين گروه عليه دولت چارلز تيلور شهر مونروويا را كاملا از حالت تعادل خارج ساخته است.

كانستينر قرار است روز پنجشنبه از گينه براي شركت در گردهمايي منطقه اي حل بحران ليبريا به غنا برود.

اين گردهمايي بر استقرار نيروهاي حافظ صلح دولت هاي غرب آفريقا در ليبريا متمركز است. دولت بوش قرار است پيام خود را از طريق كانستينر در اين گردهمايي مطرح كند. واشنگتن تصريح كرده است كه كمك به ليبريا فقط در حد كمكهاي لجستيك از قبيل حمل و نقل، ارتباطات و تداركات است و بيش از اين خود را در ليبريا درگير نخواهد كرد.



