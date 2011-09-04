همدان رتبه سوم کشور را در صدور اجازه برداشت معدن کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری اظهار داشت: گزارش رتبه بندی استان همدان در مقایسه با کشور در خصوص صدور مجوزهای معدنی از جایگاه مناسب صنایع و معادن استان همدان در کشور حکایت دارد.

سامری افزود: استان همدان از نظر تعداد صدور گواهی کشف نیز با 46 فقره رتبه پنجم کشوری را به دست آورد.

وی در خصوص میزان استخراج اجازه برداشت صادره اظهار داشت: استان همدان از نظر میزان استخراج اجازه برداشت صادره با یک میلیون 313 هزار تن در رتبه ششم کشور قرار دارد.

سامری با اشاره به صدور 41 فقره پروانه بهره برداری معدنی در سال گذشته اظهار داشت: استان همدان از نظر تعداد پروانه بهره برداری صادر شده نیز در جایگاه دهم کشوری قرار دارد.

رئیس صنایع و معادن استان همدان عنوان کرد: استان همدان در تناژ ذخیره گواهی کشف صادره با 21 میلیون و 578 هزار تن و هزینه عملیات گواهی کشف صادره با چهار هزار و 507 میلیون ریال و ایجاد اشتغال مربوط به پروانه بهره برداری رتبه یازدهم کشور را به دست آورده است.

سامری ادامه داد: استان همدان از نظر ظرفیت استخراج پروانه بهره برداری صادره با یک میلیون و 769 هزار تن در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد.

وی یادآور شد: معدن زیربنای صنعت است و باید این زیربنا را بیش از پیش محکم کرد.