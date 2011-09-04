دغدغه اصلی در انتقال آب به دریاچه ارومیه جلوگیری از زیان کشاورزان است

محمد علی پرتوی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره مشکل دریاچه ارومیه و راهکار حل آن اظهارداشت: پیش از این تصمیم این بود تا از رودخانه ای ارس و زاب آب را به سمت دریاچه ارومیه سرازیر کنند اما این در حالی است که سدهایی که بر سر دریاچه های بالادست دریاچه ارومیه بسته شده است، آب کشاورزان را تامین می کند و این باعث مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس است.

وی گفت: نظر این است که آب سدها به دریاچه سرازیر شود اما هزینه سرسام آوری برای احداث این سدها شده است و کشاورزان هم در این صورت متضرر می شوند.

پرتوی ادامه داد: برای حل این مشکل باید یک فکر اساسی شود و راهکار عملی باید قبل از خشک شدن این دریاچه باشد. اگر دریاچه ارومیه خشک شود ضررش متوجه چند استان می شود و حتی ممکن است فاجعه ای که به بار می آورد خطراتش کمتر از بمب اتم نباشد.

نماینده پیرانشهر تصریح کرد: در طرح تهیه شده در مجلس تاکید شده اعتبارات پروژه های دیگر استانها به حل مشکل دریاچه ارومیه اختصاص یابد که موجب مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس شد، علت مخالفت نمایندگان هم ضرری بود که به کشاورزان دیگر استانها وارد می شود.

وی ادامه داد: درنهایت قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس روی این طرح کار کارشناسی انجام دهند و با اصلاح آن به راه حلی برسند که همه ابعاد در نظر گرفته شود.

پرتوی موضع گیری رسانه های بیگانه در این باره را بیهوده دانست و گفت: اگر آنها مدعی نگرانی برای مردم هستند بدانند موضع گیری آنها به هیچ عنوان به نفع مردم نیست و نمی توانند از این بحث سوء استفاده و موضوع را سیاسی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنده با مسئولان مربوطه در دولت وهمچنین معاونت راهبردی رئیس جمهور در این خصوص مکاتباتی داشته ام و معتقدم مسئولان دولتی نیز همه تلاش خود را برای حل مشکل دریاچه ارومیه به کار خواهند بست.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25 مرداد طرح "انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن " را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی مجلس فرستاندند.