عملیات اجرایی نیروگاه تولید همزمان آب و برق در قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه تولید همزمان آب و برق (CHP) با هدف تولید 50 مگاوات برق در روز و 18 هزار متر مکعب آب شیرین در روز توسط شرکت مبنا گناوه به عنوان بخش خصوصی فعال در امور اقتصادی ایران آغاز شد.

همزمان با بهره برداری از نیروگاه، برق تولیدی در آن طی مدت 14 ماه وارد مدار می شود و در مرحله اول پس از 17 ماه تولید آب با حجم روزانه 9هزار متر مکعب آب شیرین در این نیروگاه صورت خواهد گرفت.

همچنین با گذشت چهار ماه از فاز اول تولید آب و با آماده شدن فاز دوم، حجم آب تولیدی این پروژه به 18 هزار متر مکعب آب شیرین در روز افزایش خواهد یافت.

میزان اشتغالزایی این پروژه در مدت اجرا و تکمیل حدود 250 نیروی کار است و در زمان بهره برداری نیز40 نیرو به صورت دائمی در این نیروگاه فعالیت خواهند کرد.

در مراسم کلنگزنی این پروژه، مدیرعامل، قائم مقام و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به همراه روسا و مدیران ادارات و نهادهای قشم حضور یافتند.