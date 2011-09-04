کارگاه استخراج و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی در نشست امروز یکشنبه با اشاره به جزئیات برگزاری این کنگره سلولهای بنیادی افزود: در این دوره از دوازدهمین کنگره پزشکی تولید مثل 273 مقاله از 42 کشور ارسال شده است که از این تعداد 236 مقاله پذیرفته شد. از این تعداد 84 مقاله به صورت سخنرانی و 152 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی کنگره سلولهای بنیادی با تاکید بر اینکه در این نشست های علمی 98 مقاله از سوی محققان خارجی ارائه می شود، اظهار داشت: در دوازدهمین کنگره پزشکی تولید مثل محققانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، تایوان، ایتالیا، انگلستان، پرتغال، عربستان سعودی، نروژ، سنگاپور، آرژانتین، مجارستان، سوریه، هلند، مصر، استرالیا و ژاپن مقالات خود را به صورت شفاهی و یا پوستر ارائه خواهند کرد.



وی تعداد مقالات ارسال شده در هفتمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی را 171 مقاله ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد 51 مقاله از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، کره، سنگاپور، برزیل، چین، تایوان، ترکیه، پاکستان، زاپن و هند به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.



باغبان با بیان اینکه در روزهای 16 تا 18 شهریور ماه 16 مقاله ارائه می شود، خاطر نشان کرد: این کنگره در دو بخش سلولهای بنیادی و طب ترمیمی برگزار خواهد شد و محققان مدعو در حوزه هایی چون تولید ارگان از سلولهای پرتوان القایی، نقش سلولهای بنیادی در تحمل آلوگرافت، مغز استخوان به عنوان ریز محیط ایده آل برای پیوند سلول لوزالمعده به منظور درمان دیابت نوع یک و پتانسیل سلولهای پرتوان القایی در تکوین و طب ترمیمی بحث و بررسی خواهند کرد.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان از برگزاری دو پیش کارگاه در حوزه های سلولهای بنیادی خبر داد و ادامه داد: دو کارگاه آموزشی استخراج، کشت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای بنیادی در روزهای 14 و 15 شهریورماه در پژوهشگاه برگزار می شود.