ساخت 18 درصد کل مدارس کشور توسط خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رئیسی افزود: این رقم شامل 16 هزار پروژه در قالب 90 هزار کلاس درس با زیربنای معادل 7/8 میلیون متر مربع است که از سوی خیرین و یا با مشارکت آنها به بهره برداری رسیده است.



رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین ضمن اشاره به نقش موثر بانوان در احداث مدارس خیری خاطر نشان کرد به پاس نیات خیر بانوان در امر مدرسه سازی، در آبان ماه سال جاری در مراسمی از بانوان خیر مدرسه ساز در تهران تجلیل خواهد شد.



