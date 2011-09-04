تمدید ثبت نام ترمی کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی تا سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که قصد شرکت در دوره های ترمی کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی دارند تنها تا ساعت 24 روز سه شنبه 15 شهریورماه می توانند آمادگی خود را برای شرکت در این آزمون اعلام کنند.

متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و یا دفاتر پستی و تهیه دفترچه ثبت نام نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

تاکنون بیش از 30 هزار نفر در این دوره ثبت نام کرده اند و امسال برای نخستین بار پذیرش دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته با هم انجام می شود و پذیرش در دوره کاردانی ترمی پیوسته هم برای نخستین بار و در سال جاری در دانشگاه علمی کاربردی صورت می گیرد.