عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس در امور عمرانی و مصوبات سفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی ازحکم صادق عابدین خطاب به حسینی آمده است: نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند شما، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان "مشاور استاندار در امور عمرانی و پیگیری مصوبات سفر" منصوب می کنم.

امیداست با توکل به حضرت حق از تلاش و مساعی خود به منظور خدمت به مردم شریف و ولایتمدار استان فارس بهره گیری کنید.

بر اساس تدابیر مدیریت ارشد استان فارس مبنی بر کاهش عناوین تشریفاتی در مجموعه مدیریتی استانداری و با عنایت به اینکه برخی از این عناوین کاربرد اجرایی نداشته است، مقرر شد برخی ازعناوین مشاور استاندار لغو شوند.

این عناوین عبارتند ازعنوان مشاور و بازرس ویژه از سمت مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، عنوان مشاور استاندار و رئیس گروه مشاورین جوان استانداری فارس، عنوان مشاور استاندار در امورحقوقی و مجلس.