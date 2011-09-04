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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس در امور عمرانی و مصوبات سفر شد

عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس در امور عمرانی و مصوبات سفر شد

شیراز - خبرگزاری مهر: حسین صادق عابدین استاندار فارس طی حکمی عبدالله حسینی را به عنوان "مشاور استاندار در امور عمرانی و پیگیری مصوبات سفر" منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی ازحکم صادق عابدین خطاب به حسینی آمده است: نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند شما، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان "مشاور استاندار در امور عمرانی و پیگیری مصوبات سفر" منصوب می کنم.

امیداست با توکل به حضرت حق از تلاش و مساعی خود به منظور خدمت به مردم شریف و ولایتمدار استان فارس بهره گیری کنید.

بر اساس تدابیر مدیریت ارشد استان فارس مبنی بر کاهش عناوین تشریفاتی در مجموعه مدیریتی استانداری و با عنایت به اینکه برخی از این عناوین کاربرد اجرایی نداشته است، مقرر شد برخی ازعناوین مشاور استاندار لغو شوند.

این عناوین عبارتند ازعنوان مشاور و بازرس ویژه از سمت مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، عنوان مشاور استاندار و رئیس گروه مشاورین جوان استانداری فارس، عنوان مشاور استاندار در امورحقوقی و مجلس. 

کد مطلب 1398910

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