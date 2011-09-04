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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

شیوندی در گفتگو با مهر:

سه هزار تعاونی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

سه هزار تعاونی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان چهار محال و بختیاری از فعالیت سه هزار و 459 تعاونی در این استان خبر داد.

داود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد تعاونی دارای 622هزار و 130 نفر عضو است.

وی با بیان اینکه سرمایه ثبتی این تعداد تعاونی 36 میلیون و 839 میلیون ریال است، بیان داشت: میزان فرصت شغلی که توسط این تعاونیها دراین استان ایجاد شده 43 هزار و 280  فرصت شغلی است.

مدیر کل تعاون استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه درچهارماه سال جاری 121 تعاونی در گرایشهای مختلف در این استان تشکیل شد، اذعان داشت: از این تعداد تعاونی 46 تعاونی در بخش صنعتی، 42 تعاونی در بخش خدمات و 33 تعاونی در بخش کشاورزی تشکیل شده است.

شیوندی تصریح کرد: میزان اشغالزایی تعاونی تشکیل شده در سال جاری 702 نفر است که بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش تعاونی های صنعتی است.

وی افزود: تعداد اعضا 121 تعاونی یک هزار و 9 نفر است.

کد مطلب 1398911

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