310 نفر در جشنواره قرآنی "مدها متان" خراسان جنوبی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر بلالی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بالغ بر 310 نفر اعم از خواهر و برادر امسال در هفتمین جشنواره قرآنی مدها متان شرکت کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را شناسایی نخبگان قرآنی در سطح استان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین ایجاد زمینه رقابت سالم در راستای شکوفایی استعدادهای جوانان، نشر و ترویج فرهنگ قرآنی و فراهم شدن زمینه گسترش فعالیت های قرآنی نیز از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

بلالی همچنین ایجاد ارتباط جوانان با مساجد، اهمیت دادن به فعالیت های کانون های فرهنگی، هنری مساجد، جذب جوانان به مسجد و ارتقای سطح دانش قرآنی جوانان و استفاده از ابزارهای دینی برای هدایت و راهنمایی نسل جوان را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

به گفته وی هفتمین جشنواره قرآنی مدها متان در غالب هفت رشته قرائت، حفظ، اذان، ترتیل، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و قرائت حمد و سوره و نماز برگزار می شود.

بلالی با بیان اینکه این جشنواره در هشتم مهر ماه سال جاری به صورت استانی برگزار می شود، یادآور شد: منتخبان در 14 مهر سال جاری به استان زنجان جهت شرکت در مرحله کشوری اعزام می شوند.

وی ادامه داد: ثبت نام این جشنواره از 20 الی 25 مرداد آغاز شده و با توجه به استقبال چشمگیر هم استانی ها ثبت نام به مدت پنج روز تمدید شده است.

مسئول فرهنگی و ساماندهی دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به 190 نفر از استان در ششمین جشنواره مدها متان شرکت کردند، یادآور شد: از این تعداد هشت نفر به مرحله کشوری را یافتند.