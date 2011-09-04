تیم مس کرمان را از بحران خارج می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، میروسلاو بلاژویچ در جمع خبرنگاران گفت: با تجربیات خود و تلاش بازیکنان تیم مس کرمان را از قعر جدول بالا خواهم کشید و وضعیت کنونی آن را بهبود خواهم بخشید.

بلاژوویچ ابراز داشت: هدف من از حضور در این تیم بهبود شرایط آن است و تا رسیدن به این هدف دست از تلاش برنخواهم داشت.

وی با اشاره به وجود بازیکنان با استعداد در تیم مس کرمان گفت: اینچنین بازیکنانی می توانند در پیشرفت اهداف تیم نقش بسزایی ایفا کنند.

سرمربی کروات تیم فوتبال مس کرمان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران تیم بتواند وضعیت تیم را به حد مطلوب برساند.

وی در خصوص وضعیت قرارداد با باشگاه مس گفت: با مسئولین باشگاه به توافق رسیده ایم و امضاء قرار داد اهمیت چندانی ندارد.

بلاژوویچ هچنین گفت: با مشاهده یک بازی از تیم مس کرمان در لیگ برتر شناخت لازم را در خصوص تیم و بازیکنان کسب کردم.

