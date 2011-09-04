مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در این مجمع که امروز در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور اعضای هیئت عامل این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه کشور وارد دوره سوم صنعتی خود شده است، تصریح کرد: در دهه های گذشته، کشور مراحل صنعتی سازی و جایگزینی واردات را طی کرده و اکنون برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی خود، ملزم به تولید صادرات محور و تامین کالاهایی است که بازار هدف درخارج از کشور دارد و دیگران بدانها نیازمندند.

وی افزود: باید از هر یک ریال سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت، ارز وارد کشور شود و اگر سازمان گسترش در سالهای آتی فقط به امر صادرات بپردازد، راه بی ثمری نرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سازمان گسترش باید کمک کند ظرفیتهای خالی صنایع شناسایی و با تامین مالی، آموزش، سرمایه گذاری و ... پر شود؛ ضمن آنکه ساختارهای مدیریتی ایجاد کند تا بنگاه های کوچک و متوسطی که در سال های اخیر ایجاد شده اند در یک زنجیره شکل گرفته، برندسازی و صادرات انجام دهند.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش های ایجاد شده در مسیر واگذاری شرکت های ایدرو به بخش خصوصی خواستار تسریع در واگذاری این شرکت ها شد و تصریح کرد: آنچه بخش خصوصی می تواند اداره کند باید واگذار شود و هرجا که تردید داریم بخش خصوصی توان مدیریت دارد، باید این بخش را توانمند سازیم.

وی در مجموع، توسعه صادرات، ایجاد و توسعه بازارهای هدف، ارزآوری، ایجاد مازاد تجاری و ایجاد وابستگی در کشورها و شرکت های خارجی به کالاهای ایرانی را یکی از اصلی ترین ماموریت های سازمان گسترش در دوره جدید اعلام کرد.

دکتر غضنفری در انتهای سخنان خود، بار دیگر سازمان گسترش را مجموعه‌ای جوان، بانشاط و باتجربه عنوان کرد که می تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستیابی به اهداف عالی خود کمک کند.

پیش از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجید هدایت رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان گزارشی از عملکرد سازمان گسترش در سال 89 اظهار داشت: سود عملیاتی شرکت های سازمان در سال گذشته 7 درصد افزایش داشته و در مجموع در تمامی شرکت های این سازمان رکوردها افزایش یافته است.

هدایت افزود: در سال گذشته تلاش زیادی برای بومی سازی و تولید کاتالیست های مورد نیاز صنایع در ایدرو صورت گرفته که با افتتاح یک واحد 150 تنی آغاز شد و امسال با برنامه تولید 3500 تن کاتالیست گران‌قیمت و پیشرفته به پیش می رود.

به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، در حوزه کاتالیستها در کشور توان صادراتی در حد یک میلیارد دلار در سال وجود دارد. هدایت همچنین به اقدامات انجام گرفته در حوزه تولد بیوایمپلنتها اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک شاخته از تولید بیوایمپلنتها توسعه یافت و شاخه دیگری نیز در حوزه قلبی عروقی ایجاد شد و امسال نیز 8 شرکت ایجاد شده تا هر 3 ماه در این زمینه شاهد تولید یک محصول جدید بیوایمپلنت باشیم.

وی افزود: اکنون بیوایمپلنت دریچه قلبی تولیدی کشورمان به قیمت 2500 دلاردر اختیار مصرف کننده ایرانی قرار می گیرد که قیمت جهانی آن بیش از 6000 دلار است و کشورهای خارجی برای دریافت این محصولات در نوبت قرار دارند.

رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین توانمندی ایجاد شده در کشور در حوزه مایع سازی گاز GTL را یادآور شد و اظهار داشت: تولید محصولات با این شیوه در کشور 600 دلار بازای هر تن ارزش افزوده در بر خواهد داشت که دانش فنی آن تا دوسال دیگر بومی خواهد شد و می تواند به میزان سالانه 24 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.

هدایت در بخش دیگری از گزارش خود به رشد 12درصدی تولید سواری و وانت و تولید بیش از 1.5 میلیون دستگاه خودرو در سال گذشته اشاره کرد و ارائه 3 برنامه 5 ساله اجرایی برای تدوین اهداف و سیاستهای صنعت خودرو تا افق 1404را از اقدامات دیگر سازمان گسترش در صنعت خودرو عنوان نمود.

وی همچنین تحویل نهایی شناور کانتینربر ایران- اراک، آمادگی نهایی جهت تحویل شناور کانتینربر ایران–شهرکرد،

ساخت و نصب موفق جکتهای مربوط به فازهای 12 و 16 پارس جنوبی، اتمام نصب 2 جکت پروژه هندیجان، تعمیرات اساسی و ادواری تعداد 13 فروند شناور خارجی و 36 فروند شناور داخلی و همچنین تعمیرات عادی 75 فروند شناور داخلی توسط شرکت ایزوایکو را از اقدامات مهم سال 89 در شرکت های تحت پوشش سازمان ذکر کرد.

هدایت در بخش نوسازی صنایع اظهار داشت: در شرکت کشت و صنعت هفت تپه، ضمن اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی، تعمیرات اساسی انجام گرفت و شاهد افزایش 19 درصدی محصول زیرکشت،‌ برداشت حدود 600 هزار تن نیشکر و تولید قریب به 63 هزار تن شکر در سال 89 بودیم.

وی از اجرای طرح نوسازی ماشین آلات و تجهیزات شرکت نساجی قائمشهر جهت افزایش ظرفیت تولید از 5 تن نخ در روز به 7/5 تن نخ و نیز توسعه خط چاپ و تکمیل پارچه های عریض (3 متر) در شرکت بافت بلوچ، بعنوان دیگر پرو‍ه های مهم نوسازی در سازمان گسترش یاد کرد.

هدایت تعداد طرحهای سرمایه گذاری در دست اجرا با بخش خصوصی را 16 طرح با حجم سرمایه گذاری 19،637 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: به منظور توسعه صنعتی مناطق محروم، 9 همایش استانی جهت برقراری ارتباط نزدیک با صنعتگران و صاحبان سرمایه برگزار شده و دو شرکت توسعه صنعت مهر و مهر امید فردا با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری توانمند باهدف احداث 15 کارخانه از طریق هریک از شرکتها با حجم سرمایه گذاری جمعا“ 500 میلیارد ریال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: طی سال گذشته 3،982 میلیون سهم به ارزش 7،593 میلیارد ریال از سهام 27 شرکت سازمان واگذار شده که این میزان 52 درصد بیش از رقم پیش بینی شده بوده است.

همچنین به‌رغم وجود بحران جهانی،‌ مجموعه شرکت‌های سازمان گسترش توانسته اند سهم خود را در بازارهای هدف حفظ کرده و در مواردی نیز افزایش دهند بنحوی که مبلغ صادرات شرکت های تابعه و تحت پوشش سازمان در سال 1389 بالغ بر 606 میلیون دلار گردیده که در مقایسه با سال گذشته 33 درصد رشد نشان می دهد.

هدایت در پایان گزارش خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواست تا با توجه به وجود قوانین و مقررات و موانع دست و پاگیر برای سازمان های توسعه ای، درمسیر ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور به این سازمان بیش از پیش یاری رساند.