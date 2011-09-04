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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

دوچرخه سوار اراکی قهرمان مرحله سوم تور میلاد دو نور شد

دوچرخه سوار اراکی قهرمان مرحله سوم تور میلاد دو نور شد

اراک – خبرگزاری مهر: عنوان قهرمانی سومین مرحله تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور را رضا حسینی دوچرخه سوار اراکی از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دونور روز یکشنبه با حضور ورزشکاران شرکت کننده در مسیر اراک- فراهان – تفرش به مسافت 131 کیلومتر برگزار شد که در پایان رضا حسینی توانست عنوان نخست این مرحله را از آن خود کند.

براساس این گزارش الکساندر سوروت کویک از تیم کشور آذربایجان و معزالدین سید رضایی از تیم یزد به ترتیب عناوین دوم و سوم مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور را کسب کردند.

گفتنی است مرحله چهارم توربین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور روز سه شنبه در مسیر 114 کیلومتری اراک -  خمین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1398921

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