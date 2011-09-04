به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو روز یکشنبه در حاشیه چهارصدمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه پرسش رئیس کمیسیون عمران از شهردار در خصوص فروش تراکم به دلیل آنکه قبلاً‌ تذکری در این رابطه داده نشده بود در قالب تذکر به شهرداری ارایه شد، گفت: شکیب منتظر پایان مهلت قانونی تذکر است و در صورتی که پاسخ خود را به صورت شفاف دریافت نکند از ظرفیت طرح سئوال استفاده می‌کند که تا این لحظه هیچگونه پاسخی در این رابطه نیامده است.

پاسخ شهرداری باید کتبی ارائه نشود نه در قالب مصاحبه با رسانه‌ها

وی ادامه داد: پاسخ کتبی باید به صورت کتبی به شورا ارایه شود نه در قالب مصاحبه با رسانه‌ها که بگویند تراکم نمی‌فروشیم. آیا می توان با بازی با کلمات و جابجایی واژگان مطلبی را کتمان و مشکلی را حل کنیم.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه برخی مدیران شهرداری در حالی می‌گویند تراکم نمی‌فروشیم که پیمانکارانی وجود دارند که بابت طلب شان از شهرداری تراکم در اختیار دارند، گفت: این تراکم‌ها به پیمانکارانی داده شده که هنوز پلاکی برای تراکم معرفی نکرده‌اند آن وقت شهرداری می‌گوید تراکم سیار نداریم. این پاسخ بچه‌گانه‌ای است که مشکلی را حل نمی‌کند.

دانشجو تاکید کرد: شورا نسبت به مجوز تراکم به پیمانکارانی که هنوز پلاک ندارند حرف دارد و باید مشخص شود چقدر از این نوع تراکم در اختیار پیمانکاران و شهروندان است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز شورا تعدادی از این پیمانکاران توسط آقای بیادی نام برده شد و ایشان پیشنهادی را مطرح کرد که بسیار چالش برانگیز بود.

سخنگوی شورای شهر با تاکید بر اینکه شهرداری در قالب مقررات به صورت کتبی به موضوعات این چنینی پاسخ دهد، گفت: نگذارید شورا از ظرفیت طرح سئوال از شهردار استفاده کند زیرا شهردار تهران خود موافق این کار نیست و در جلساتی به معاونینش تاکید کرده است که در فرصت اعلام شده پاسخ را ارایه کنند و با کتمان این موضوع نمی‌توان آن را رد کرد.

وی با بیان اینکه شورا در تلاش است که بیشترین تعامل را با شهرداری داشته باشد، گفت:‌ شورا برای آنکه در فضای دوستانه مشکلات شهری مدیریت شود دندان روی جگر گذاشته تا تعامل مثبتی بین شورا و شهرداری برقرار باشد که این فضای مثبت باید دو طرفه باشد.

مهلت 15 روزه برای تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی احساسی بود

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا اعتراض شورا به مشکلات شهری نوسانی است و زمانی بر بررسی عملکرد سازمان نوسازی تاکید بسیاری می‌شد اما پس از مدتی از اعلام نتایج آن خبری نشد، گفت: وظیفه شورا و رسانه‌ها آن است که همه چیز را به دقت پیگیری کنند یا در پیگیری مسایل اجرایی با کسی رو در بایستی نداریم. در خصوص سازمان نوسازی نیز شورا تاکید بسیاری بر بررسی عملکرد این سازمان داشت اما در همان زمان نیز احساسی عمل شد زیرا برخلاف کار کارشناسی است که سازمانی به این عریضی و طویلی 15 روزه مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از این مصوبه در شورا شهرداری اعلام کرد باید مصوبه شورا به تایید فرمانداری برسد که 15 روز به دلیل مهلت قانونی این مصوبه مسکوت ماند و پس از آغاز کار نیز مشخص بود نمی‌توان چند هفته‌ای این موضوع را به سرانجام رساند. اما مطمئناً به طور شفاف نتیجه تحقیق و تفحص در شورا اعلام می‌شود.

هزینه پارکبان‌ها براساس قانون اجرایی می‌شود

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه معاون استانداری اعلام کرده است وزیر کشور افزایش نرخ پارکبان‌ها را امضا نکرده و اجرایی شدن آن غیرقانونی است پس تکلیف اجرایی شدن این مصوبه چه می‌شوند، گفت: اجرا و عدم اجرای مصوبات سیکل قانونی خودش را دارد. مصوبات شورا برای اجرایی شدن با دقت از کانال‌های قانونی خود ابلاغ می‌شود. اگر در مهلت قانونی اعتراض فرمانداری نرسید مصوبه قابل اجراست و اگر اعتراضی داشته باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. فرمانداری باید بگوید به کدام بخش مصوبه اعتراض دارد تا در سیکل قانونی مورد بررسی قرار بگیرد و اگر این مصوبه نیاز به تایید وزیر کشور دارد کاملاً تابع آن هستیم.