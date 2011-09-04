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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

موسی در سخنانی متناقض:

مصر باید همانند ترکیه با اسرائیل برخورد کند!

مصر باید همانند ترکیه با اسرائیل برخورد کند!

دبیرکل سابق اتحادیه عرب و نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر که به صراحت خواستار حفظ روابط کشورش با رژیم صهیونیستی شده است، در اظهاراتی متناقض از دولت موقت خواست موضعی مشابه ترکیه در برابر صهیونیستها اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" در صفحه مخصوص خود در پایگاه اجتماعی "تویتر" از مسئولان مصری خواست که اقدامی مشابه ترکیه انجام دهند و سفیر خود را از تل آویو فرا بخوانند.

وی افزود: اسرائیل باید به خاطر کشتار سربازان مصری عذرخواهی کند و باید بداند که تحولات خاورمیانه سبب ایجاد تغییرات ریشه ای در رفتار با سیاستهای این رژیم شده است.

موسی گفت : موضع ترکیه در قبال اخراج سفیر اسرائیل ازآنکارا و تعلیق روابط با این رژیم و تاکید بر عذرخواهی رسمی به سبب حمله به کاروان آزادی اقدامی مناسب در زمانی مناسب بود.

شایان ذکر است که عمرو موسی قبلا در اظهاراتی مبهم گفته بود که روابط با اسرائیل باید به شکل کنونی حفظ شود و افزایش یا کاهشی در آن نباشد.همچنین یک روزنامه مصری از نقش دبیرکل سابق اتحادیه عرب در قرارداد ننگین فروش گاز مصر به اسرائیل پرده برداشته بود.

کد مطلب 1398926

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