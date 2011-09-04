148 تعاونی روستایی در چهارمحال و بختیاری فعال است

ولی الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد تعاونی دارای 90 هزار عضو است.

وی افزود: 55 تعاونی در بخش روستایی، 15 تعاونی زنان روستایی، 27 تعاونی تولیدات روستایی ، 10 اتحادیه استانی و شهرستانی و 41 تعاونی در بخش کشاورزی در این استان فعالیت می کنند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه 15 تعاونی روستایی در این استان فعالیت می کنند، بیان داشت: این تعداد تعاونی روستایی دارای چهار هزار نفر اعضا است.

وی با بیان اینکه این تعاونیها در حوزه اعتباری، واحد های قرض الحسنه، فروشگاه مصرف، مواد نفتی و سوختی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و ... فعالیت می کنند، بیان داشت: این تعداد تعاونی برای بالای 200 فرصت شغلی ایجاد کرده است.