اعلام سالروز تخریب قبور ائمه بقیع به عنوان روز بقیع، عزا و مصیبت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به مناسبت روز هشتم شوال المکرم، روز بقیع که در جواب به نامه‌ جمعی از مؤمنین در مشهد مقدس صادر شده آمده است: "قال الله تعالی: فی بیوت اذن الله أن ترفع و یذکر فیها اسمه ... "در تفسیر این آیه‌ی شریفه، در کتب معروف تفسیر، مثل الدر المنثور سیوطی روایت است که از حضرت رسول صلی الله علیه‌‌وآله سؤال شد که بیوت جلیله مذکوره در این آیه، بیوت چه کسانی است؟ فرمودند: بیوت الانبیاء. و ابوبکر با اشاره به خانه حضرت علی و فاطمه (ع) پرسید: این خانه از آن خانه‌ها است؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: نعم، من افضلها.



در ادامه این پیام بیان شده است: واقعه‌ تخریب مشاهد مشرفه و آثار اسلامی حرمین شریفین، واقعه‌ای است که خسارت و زیان آن بر اسلام و تاریخ شریف این دین حنیف از حمله مغول و قتل عام بلاد بزرگ مسلمانان به مراتب بیشتر و جبران‌ناپذیرتر است.



در این پیام تصریح شده است: هدف شوم دشمنان در این اهانت بزرگ و در این سیاست از بین بردن پشتوانه‌های تاریخ اسلام و اسناد و آثار خارجی و عینی تاریخ بود. آثار و ابنیه و مقامات و مشاهدی که تا دنیا برقرار است باید محفوظ بماند و در پاسداری از حریم و حرمت آنها کمال اهتمام مبذول شود متأسفانه این مشاهد مقدسه را منهدم نمودند.



در ادامه با اشاره به این که هیچکدام از ادیان افتخار این پشتوانه‌ها را نداشت این آثار و بناهای مقدس حصار محکم و استواری بود که در حقیقت حافظ سوابق ا‌مجاد و جریان عصر اول اسلام بود بیان شده است: شخصیت پیغمبر اکرم‌ (ص) و اهل بیت آن حضرت و هویت این دعوت و روزهای بزرگ آن تاریخ همه از این مشاهد ظاهر بود.



در بخش دیگری از پیام یادآور شده است: هیچ تاریخ مکتوبی نمی‌تواند جایگزین این آثار باشد. هر ملت دیگری اگر در حد یکی از این آثار و کمتر و کمتر هم داشت حفاظت آن را سرلوحه سیاست خود قرار می‌داد. تخریب این مشاهد و به فراموشی‌سپردن حتی قبة الخضراء، یکی از مقاصد مهم سیاستهای اسلام‌ستیزی دشمنان بود.



چه نقشه‌‌ی پر خسارتی بود که به توطئه‌ی استعمار و به دست گروهی جاهل اجرا شد.



تا وقت نگذشته این آثار نوسازی شود



آیت الله صافی در این پیام تاکید کرده است: باید این واقعه‌ دلخراش را همه ساله مسلمانان روز عزا و مصیبت اعلام کنند و آن را محکوم نمایند. باید تا وقت نگذشته این آثار نوسازی شود مخصوصاً مشاهد و مقاماتی مثل محل ولادت نبی اکرم در مکه مکرمه و مدفن جد بزرگوار و عموی عالی‌مقام و همسر فداکار آن حضرت و محله بنی هاشم بازسازی شود.



در ادامه آمده است: و در مدینه منوره، أحد، مشهد حضرت حمزه و سایر شهدا و بقیع مظلوم باید احیاء شود مخصوصاً مقام و حرم ائمه طاهرین. حضرت امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام ‌جعفر‌صادق (ع)؛ این مفاخر بی‌نظیر عالم اسلامیت و بشریت تجدید شود. خانه امام جعفر صادق(ع) که از همان خانه‌های آیه قرآن مجید است به حال اول باز گردد.



شیعیان در این روز اجتماعات باشکوه برپا و مجالس عزاداری اقامه کنند



این پیام تاکید می کند: خصوصا شیعیان برای به یادماندن این اسناد تاریخ و این اهانتی را که در حرمین شریفین به اهل بیت پیغمبر اکرم (ص) شده و هنوز هم ادامه دارد، این روز را روز حزن اهل بیت (ع) و روز مصیبت و حمله و هجوم به تاریخ اسلام دانسته و با اجتماعات با شکوه و اقامه مجالس عزاداری و عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء، این جنایتی را که علیه اسلام و قرآن و شخص پیغمبر اکرم و اهل بیت آن حضرت بوده، محکوم کنند و فراموش ننمایند که این جنایت، فراموش‌شدنی نیست و این روز را، روز بقیع اعلام کنند.