برنامه های هفته تعاون استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال عبادزاده امروز ظهر در یک نشست خبری به تشریح برنامه های هفته تعاون در استان تهران پرداخت و گفت: مراسم هفته تعاون از امروز 13 شهریورماه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل تعاون استان تهران اظهار داشت: استفاده از پتانسیل های بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی، افتتاح همزمان پروژه های تعاونی، برگزاری نمایشگاه های عرضه توانمندی های بخش تعاون و اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی از جمله اقدامات این هفته است.

عبادزاده با بیان عملکرد 5 ماه نخست امسال تعاونی ها بیان داشت: تهیه طرح های اشتغال زا و خوشه های کسب و کار، ساماندهی خوشه های تعاونی و ایجاد تعاونی های سهامی عدالت از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان مرداد ماه امسال سهم استان از گسترش تعاونی های سهام عدالت 343 هزار و 210 نفر بوده است، از تحقق جذب 290 هزار نفر در تعاونی های سهام عدالت خبر داد.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اعلام اینکه تا مرداد ماه امسال 2 هزار واحد مسکونی در استان تهران تحویل شده است، تاکید کرد: حدود 8 هزار و 79 فرصت شغلی نیز ایجاد شد.

عبادزاده همچنین به افتتاح 36 طرح تعاونی در هفته تعاون خبر داد و بیان داشت: راه اندازی تعاونی های تولیدی، توزیعی و افتتاح برخی پروژه های مسکن مهر نیز از جمله اقدامات خواهد بود.

وی همچنین از ثبت نام 83 هزار نفر کارجو در سامانه وزارت تعاون سابق خبر داد و گفت: از این میزان 45 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته اند.