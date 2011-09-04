تبریز با معضل آلودگی بصری دست به گریبان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم داوری آثار راه یافته به مسابقه عکاسی "دیوارهای شهر من" اظهار داشت: این مسابقه عکاسی توانست طی یک ماه از انتشار فراخوان مسابقه، آثار متفاوت و ارزشمندی را به دبیرخانه این مسابقه عکاسی ارسال کند.

نجفی گفت: در این مسابقه عکاسی که از شهروندان خواسته شده بود، زیبایی ها و نازیبایی های دیوارهای شهر را با استفاده از هر نوع وسیله عکاسی نظیر دوربین های آماتور و دوربین تلفن های همراه ثبت کرده و به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ارسال کنند.

به گفته وی، ار ابتدای انتشار فراخوان تا پایان مردادماه که روز نهایی ارسال آثار بود، بیش از دو هزارو 400 اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد و استقبال فزاینده ای از سوی شهروندان از این مسابقه صورت گرفت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز یادآور شد: این مسابقه به دلیل ابتکاری بودن خود، همانگونه که پیش بینی شد با استقبال گسترده از سوی شهروندان و حتی مسافران تابستانی تبریز روبرو شد، به گونه ای که بسیاری از شهروندان خواستار تمدید زمان ارسال اثار به این مسابقه بودند.

نجفی افزود: به رغم اینکه انتظار می رفت آثار راه یافته به مسابقه ویژگی آماتور داشته باشد، اما بررسی کلی آثار نشان میدهد که بسیاری از شهروندان در رعایت اصول فنی عکاسی نظیر نورسنجی، کادربندی و توجه به چیدمان در متن عکس توجه ویژه ای داشته اند .

وی با اشاره به اهداف تبیین شده برای این مسابقه عکاسی گفت: دیوارهای شهر یکی از اصلی ترین سازه های شهری هستند که مردم روزانه با آن روبرو می‌شوند و وضعیت ظاهری دیوارها در بلند مدت تاثیرات روحی خود را در شهروندان نشان می دهد .

نجفی آلودگی بصری را از جمله مشکلات زیباسازی شهر تبریز عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، پیام های تبلیغاتی شرکت های مختلف با گرافیک و ظاهری ناخوشایند تصویر می شود و این با اصول زیبایی شهری سازگار نیست .

وی عنوان کرد: همچنین برخی پیام های شهروندی و توصیه های اخلاقی که در دیوارهای شهر دیده می شود، به گونه ای طراحی و ترسیم شده اند که در انتقال پیام موفق عمل نمی کنند و به جای آنکه نقش مشوق داشته باشد، بازدارنده است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تصریح کرد: برخی پیام های تبلیغاتی نیز به نوعی طراحی شده اند که فقط هدف اصلی ایجاد کننده را در خصوص جذب مشتری میرساند ولی تاثیری در امر زیباسازی ندارند.

به گفته وی، رویکرد کلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز بر آن است تا با برگزاری مسابقات عکاسی نظیر دیوارهای شهر من و گسترش این هنر در میان شهروندان، نسبت به عمومی کردن هنر عکاسی و تشویق شهروندان به نگاه دقیق به جامعه اطراف خود اقدام کند.