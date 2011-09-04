  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

همتی:

32 تن کلزا در چهارمحال و بختیاری خریداری شد

32 تن کلزا در چهارمحال و بختیاری خریداری شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس بازرگانی شرکت تعاونی استان چهارمحال و بختیاری از خرید 32 تن کلزا در سال جاری به صورت توافقی در این استان خبر داد.

بابک همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری 32 تن کلزا دراین استان به صورت توافقی خریداری شده است، اظهار داشت: در سال جاری به دلیل سرمازدگی و کم آبی، سطح زیر کشت کلزا در این استان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 530 تن خرید تضمنی کلزا دراین استان صورت گرفته بود، بیان داشت: در سال جاری با افت شدید تولید و خرید کلزا در این استان مواجه شده ایم.

کارشناس بازرگانی شرکت تعاونی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بیشترین خرید توافقی کلزا دراین استان به منطقه خان میرزا شهرستان لردگان اختصاص یافته است.

همتی با بیان اینکه در سال گذشته 29 هزار و 235 هزار تن جو در استان به صورت تضمینی خریداری شده بود، بیان داشت: در سال جاری تاکنون هیچگونه خرید تضمینی صورت نگرفته  و 700 تن به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.
 

کد مطلب 1398933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها