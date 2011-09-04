32 تن کلزا در چهارمحال و بختیاری خریداری شد

بابک همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری 32 تن کلزا دراین استان به صورت توافقی خریداری شده است، اظهار داشت: در سال جاری به دلیل سرمازدگی و کم آبی، سطح زیر کشت کلزا در این استان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 530 تن خرید تضمنی کلزا دراین استان صورت گرفته بود، بیان داشت: در سال جاری با افت شدید تولید و خرید کلزا در این استان مواجه شده ایم.

کارشناس بازرگانی شرکت تعاونی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بیشترین خرید توافقی کلزا دراین استان به منطقه خان میرزا شهرستان لردگان اختصاص یافته است.

همتی با بیان اینکه در سال گذشته 29 هزار و 235 هزار تن جو در استان به صورت تضمینی خریداری شده بود، بیان داشت: در سال جاری تاکنون هیچگونه خرید تضمینی صورت نگرفته و 700 تن به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

