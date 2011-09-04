نامگذاری معابر پایتخت با عنوان شهدای حرکتهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به مصوبات شورای شهر تهران گفت: اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه ساماندهی دکل ها و ایستگاههای رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و شورا برخی از بندهای این مصوبه را اصلاح اما همچنان بر اجرای مصوبه خود پافشاری کرد زیرا نابسامانی های بسیاری در حوزه آنتن ها و ایستگاههای رادیویی در شهر وجود دارد.

وی ادامه داد: این آلودگی های بصری کاملا مشهود است. در جلسه امروز شورا نیز که با حضور مسئولین ذیربط برگزار شد نقطه نظرهای شورا گوشزد شد که اعضای شورا نگرانیهای خود را در حوزه سلامت شهروندان و اغتشاشات بصری بیان کردند.

خسرو دانشجو ادامه داد: در جلسه امروز شورای شهر قائم مقام ذیحسابی شورا در منطقه 22 انتخاب شد. همچنین لایحه ای در خصوص احداث جایگاه سوخت رسانی در پلاکی واقع در حریم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل حساسیتهای ساخت و ساز در این محدوده با این درخواست موافقت نشد.

وی ادامه داد: شورا با خوش بینی به درخواست های این چنینی نگاه می کند اما در این پلاک به دلیل وجود ایستگاههای سوخت رسانی در نزدیکی آن و استفاده از پهنه زیادی از زمین این اجازه صادر نشد.

دانشجو تصریح کرد: سرمایه گذارانی که پهنه های وسیعی از زمین را در این محدوده دارند در صورتی که 2 تا 5 درصد زمین را اشغال و باقی را صرف فضای سبز کنند و همچنین نگرانی بابت ایجاد انگیزه برای ساخت و سازهای غیرقانونی به وجود نیاید می توانند چنین درخواست هایی را مطرح و شورا نیز آن را بررسی می کند.

سخنگوی شورای شهر از تصویب اصلاحیه بوستان ولایت در جلسه امروز شورا خبر داد و گفت: در زمان تصویب بودجه بوستان ولایت در لایحه سهوا مشکل ایجاد شده بود که امروز مورد اصلاح قرار گرفت.

وی در ادامه جلسه با بیان اینکه شهر تهران به دلیل وسعت و اهمیتی که دارد دچار برخی مشکلات اجرایی است، گفت: شهرداری تهران فعالیتهای گسترده ای برای رفاه جمعیتی میلیونی شهروندان تهرانی انجام می دهد و بودجه میلیاردی برای ساماندهی شهر صرف می شود حال در این گستره وسیع تذکراتی به ذهن نمایندگان مردم می رسد که دور از ذهن نیست که باید در فضای دوستانه و مسالمت آمیز به این تذکرات پاسخ داده شود.

دانشجو از شهرداری خواست در مقابل این تذکرات آستانه تحمل خود را بالاتر ببرد و با سعه صدر بیشتری انتقادها را بررسی کند. همچنین شان شورا را رعایت و به نکات ظریفی که اعضای شورای شهر تذکر می دهند به درستی توجه کند.

وی تاکید کرد: شورا تلاش دارد در فضایی دوستانه و مسالمت آمیز فعالیتهای شهری را مدیریت کند و مطمئنا در فضای سنگین مسئولیت ها به درستی انجام داده نمی شود.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به تحولات کشورهای اسلامی همسایه ایران گفت: مردم مسلمان منطقه تحرکات اسلامی را آغاز کرده اند تا به خواست های برحقشان برسند که عمده این اعتراضات ریشه مذهبی دارد. شورای شهر تهران برای همدردی و حمایت از این حرکت ها از کمیته نامگذاری خیابانها و معابر شهر خواست پیشنهادات خود را در این رابطه به شورای شهر ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز شورا نامگذاری معبری به اسم شهدای بحرین، نامگذاری خیابانی به نام یکی از شهیدان انقلابی یکی از کشورهای اسلامی و نحوه همکاری با وزارت امور خارجه، شهرداری و ... مورد بررسی قرار گرفت.