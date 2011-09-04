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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

اعضای شورای موسیقی پاپ معرفی شدند

اعضای شورای موسیقی پاپ معرفی شدند

اعضای شورای تخصصی موسیقی پاپ از سوی سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی معرفی شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمدسریر،سیمون آیوازیان، کیوان کیارس،علی بکان و سیدعلی تفرشی به عنوان اعضای شورای تخصصی پاپ انتخاب شدند.

در این زمینه نشست مشترکی بین اعضای شورای تخصصی موسیقی پاپ با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،سید محمد میرزمانی مدیرکل دفترموسیقی، مهدی سیفی جمالی مشاورراهبردی معاون هنری برگزار شد در این جلسه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی به منظور بهبود سطح کیفی موسیقی پاپ مطرح شده و همچنین برحمایت از آثار تولید کنندگان و هنرمندان حرفه ای دراین عرصه نیز تاکید شده است .

درادامه این نشست نیز پیرامون برنامه ریزی محتوایی سبد شنیداری جامعه باتوجه به نیازها و اولویت وآسیب ها صحبت شده است  همچنین معرفی و تشویق تولیدات خوب و ماندگار ازبین آلبوم های منتشرشده و قانونمند کردن و ارائه خط مشی مناسب به گروههای موسیقی پاپ در دستور کاردفترموسیقی قرار گرفت.

کد مطلب 1398935

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