جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه مسئولان کشور به دنبال حل مشکل دریاچه ارومیه هستند، اظهارداشت: مجلس این موضوع را بررسی کرد اما اینکه عده ای از نمایندگان با دو فوریت بررسی موضوع مخالفت کردند امری عادی است و نمایندگان در چارچوب قانون عمل کردند.

وی ادامه داد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان با فوریت بررسی افزایش تعداد 20 نماینده به نمایندگان مجلس هم مخالفت کردند بنابراین این موارد موضوعاتی نیست که غیر عادی باشد مجلس همواره سعی کرده براساس قانون عمل کند و بررسی کارشناسی را مد نظر قرار دهد.

نماینده ارومیه گفت: رسانه های بیگانه که نسبت به این موضوع کار تبلیغاتی علیه نظام را پیش گرفته اند، بدانند این موضوع کاملا داخلی و متعلق به مردم ایران و آذربایجان است و به بیگانگان ارتباطی ندارد. این موضوع به هیچ عنوان سیاسی و امنیتی نیست و مردم آذربایجان همواره وفادر به نظام و انقلاب و رهبر بوده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطمئنا نگرانی مردم نمی تواند دلیلی بر سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب باشد. سیاسی کردن موضوع مذکور از سوی رسانه های بیگانه باید مورد توجه دوستداران محیط زیست قرار گیرد تا تلاش شود از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.

جهانگیرزاده ادامه داد: مطمئنا انجام هرگونه کار کارشناسی و منطقی در فضای عقلانی و آرام امکان پذیر است و در شرایط احساسی و هیجانی ظرفیت ها کاهش یافته و امکان تصمیم گیری درست وجود ندارد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25 مرداد طرح "انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن " را برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی مجلس فرستاندند.