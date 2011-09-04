گمرکات گیلان آمادگی ترخیص خودرو در منطقه آزاد انزلی را دارد

محمد بهبودآهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اجرایی کردن مصوبه هیئت وزیران در سومین دوره از سفرهای رئیس جمهور، گمرکات گیلان آمادگی ترخیص خودروهای شماره گذاری شده در سازمان منطقه آزاد انزلی را دارد.

وی ادامه داد: در اجرای این مصوبه مبنی بر امکان تردد خودروهای پلاک گذاری شده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی تا شعاع 50 کیلومتردرمحدوده منطقه مطابق با نقشه تائید شده و در این زمینه ستاد نظارت گمرکات گیلان با برگزاری نشست های متعدد هماهنگی های لازم را با سازمان های ذیربط از جمله استانداری، سازمان منطقه آزاد انزلی، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی انجام داده است که پس ازایفای تعهدات اجرایی سازمان های ذیربط این فرایند عملیاتی خواهد شد.

مدیرکل گمرک بندرانزلی با اشاره به اینکه درحال حاضر گمرک منطقه آزاد انزلی (حسن رود) با بکارگیری نیروهای کارآمد خدمات مورد نیازرا ارائه می دهد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال 115 تن کالا به ارزش 108 هزار و 941 دلار از آن گمرک صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی هزار و 592 درصد و از حیث وزن 16 هزار و 928 درصد افزایش داشته است.

وی یادآورشد: گمرک حسن رود همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیارد و 500 میلیون تومان درآمد کسب کرده است.