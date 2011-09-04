صادرات محصولات چاپی یک سوم سهم واردات آن است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف افراش این خبر را صبح امروز (یکشنبه 13 شهریور) در نشست مطبوعاتی یازدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ که در ساختمان فجر وزارت ارشاد برگزار ‌شد، اعلام کرد.

اعلام نتایج طرح آمایش صنعت چاپ در 15 شهریور

در این نشست خبری افراش به تشریح برنامه‌های آینده دفتر امور چاپ هم پرداخت و از جمله گفت: طرح مطالعاتی آمایش صنعت چاپ که در زمان مدیریت سابق دفتر امور چاپ کلید زده شده بود، در سال‌های اخیر هم پیگیری شد؛ در این طرح وضعیت موجود صنعت چاپ تبیین و وضعیت مطلوب هم ترسیم شده است.

وی از اعلام چکیده نتایج این طرح - که به گفته وی سند چشم‌انداز صنعت چاپ است - در روز برگزاری جشنواره صنعت چاپ در 15 شهریور خبر داد و در عین حال تاکید کرد: بر اساس نتایج این طرح، ساختار سازمانی صنعت چاپ ما نیازمند بازنگری جدی است.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همچنین بر لزوم بازنگری در برخی قوانین و مقرارت فعلی مرتبط با صنعت چاپ تاکید کرد و با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت چاپ کشور، نقش این نهاد را در تصمیم‌گیری در جهت ارتقای وضعیت چاپ کشور، انکارنشدنی توصیف کرد.

تعرفه گمرکی ماشین‌آلات چاپ، صفر می‌شود

افراش در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وعده انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارشاد و صنایع و بازرگانی با هدف نوسازی صنعت چاپ گفت: اجرای این تفاهم‌نامه مستلزم ورود ماشین‌آلات است و ورود اینگونه ماشین‌آلات هم با قیمت تمام شده فعلی، مانع از این می‌شود که چاپخانه‌داران بتوانند به صورت جدی سرمایه‌گذاری کنند. به همین خاطر ما در تفاهم‌نامه‌ای که در حال انعقاد با وزارت صنایع است، تعرفه گمرکی ماشین‌آلات نو را به صفر رسانده‌ایم.

به گفته وی اجرای این تفاهم‌نامه به ویژه بند مربوط به کاهش تعرفه گمرکی ماشینآلات نو چاپ، هزینه فعالیت‌های چاپی را به میزان قابل توجهی تقلیل خواهد داد.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همچنین از تلاش برای جذب تسهیلات برای چاپخانه‌داران کشور خبر داد و ضمن تائید افزایش هزینه‌های کار چاپ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، پیش بینی کرد در این خصوص چاپخانه‌ها نیز زیر چتر حمایتی وزارت صنایع قرار گیرند.

واکنش افراش به یک انتقاد

افراش همچنین در واکنش به انتقاد خبرنگار مهر در خصوص بی‌مورد و ناکارآمد بودن برگزاری مسابقات ورزشی برای کارگران صنعت چاپ در شرایطی که چاپخانه‌های کشور یکی پس از دیگری دچار مشکلات اساسی و حتی ورشکستگی می‌شوند، افزود: ممکن است این مسئله به تنهایی نارسا باشد اما مجموعه فعالیت‌هایی که در جشنواره صنعت چاپ امسال پیش‌بینی شده است، منجر به این خواهد شد که کیفیت فعالیت سرمایه اصلی صنعت چاپ ما که کارگران ما هستند، افزایش و هزینه‌های کار چاپ، کاهش یابد.

وی گفت: وقتی روحیه نشاط در بین کارگران ما ایجاد شود، به طور طبیعی در کیفیت کار اثر خواهد گذاشت؛ چیزی که کمتر مورد توجه مدیران چاپخانه‌های ما بوده است.

موسسه «پایرا»: سهم ایران در بازار چاپ منطقه 4.5 درصد و سهم ترکیه حدود 45 درصد است

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که جایگاه صنعت چاپ ایران را در منطقه جویا شد، تاکید کرد: بر اساس آمار سال 2007 موسسه انگلیسی «پایرا» سهم ایران در بازار چاپ منطقه 4.5 درصد و سهم ترکیه حدود 45 درصد بوده است و بر اساس این آمار ما رتبه مناسبی در منطقه نداشته‌ایم.

افراش در عین حال از «اتفاقات خوب در 3، 4 سال اخیر در حوزه چاپ و به ویژه بسته‌بندی» سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با این روند طی 3، 4 سال آینده وضعیت این صنعت در کشور بهبود یابد.

وی با اشاره به ممنوعیت مجوز تاسیس چاپخانه از سوی سازمان‌های دولتی، از واگذاری قریب‌الوقوع برخی چاپخانه‌های در حال فعالیت دولتی خبر داد و درباره اشباع بازار چاپ کشور از چاپ اُفست هم گفت: این اتفاق ممکن است در تهران افتاده باشد اما در استان‌های دیگر وضعیت اینگونه نیست.

ساحت شهرک چاپ شمس آباد منتفی شد

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه شهرک چاپ شمس آباد تهران گفت: با توجه به کمبود اعتبارات، هزینه‌ای برای تاسیس این شهرک صورت نگرفت. از سوی دیگر شهرک‌های صنعتی که در جوار این شهرک (شمس آباد) شکل گرفتند، با مشکلاتی مانند کمبود آب مواجه شدند و در نهایت مجری پیگیری شهرک چاپ، احداث این شهرک را به صلاح ندید و موضوع کلاً منتفی شد.

افراش در عین حال از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شهر چاپ قم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: زمین شهرک چاپ استان خراسان رضوی هم تامین شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

سهم صادرات محصولات چاپی به واردات آن، یک سوم است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نسبت واردات به صادرات محصولات چاپی کشور گفت: ارزش ریالی محصولات چاپی وارداتی ما حدود 154 میلیارد و 200 میلیون تومان و ارزش ریالی محصولات چاپی صادراتی ما 51 میلیارد تومان است؛ در واقع سهم صادرات محصولات چاپی ما به واردات آن، یک سوم است.