تقویم جشنواره ها و مناسبتهای کیش تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عامری با اشاره به راه اندازی ستاد دائمی جشنواره ها و مناسبتهای کیش بیان کرد: این ستاد به زودی تقویم جشنواره ها و مناسبتهای کیش را تهیه می کند تا در اختیار سایر هموطنان قرار گرفته و آنها بتوانند با برنامه ریزی بهتری جهت حضور در جشنواره ها نسبت به سفر خود به کیش اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه از سالهای گذشته تاکنون با هدف جذب گردشگر برگزاری جشنواره تنها مختص ایام تابستان شده است، ادامه داد: این جزیره زیبا سرشار از قابلیتهای مثال زدنی جذب گردشگر است که با برنامه ریزی منسجم و بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان می تواند در ایام مختلف سال میزبان جشنواره های متعدد باشد.

عامری تصریح کرد: به این منظور ستاد دائمی جشنواره ها و مناسبتهای کیش راه اندازی شده تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جشنواره های گذشته نسبت به برگزاری جشنواره های دیگر با هدف جذب گردشگر بیشتر همراه با رضایت مندی بالاتر اقدام شود.

وی تاکید کرد: عملکرد موثر این ستاد در بسترسازی مناسب جهت برگزاری برنامه های کیفی، نوآوری در اجرای برنامه ها و جلوگیری از تکرار برنامه های مشابه، شناسایی و بهره گیری از گروههای موفق فرهنگی هنری و مذهبی، نقش بسزایی خواهد داشت.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش تأکید کرد: این امر آغاز راه موفقی است که در پیش رو داریم، راهی که نیازمند اتحاد و یکپارچگی مردم، مسئولان و برگزارکنندگان جشنواره ها و زمینه ساز دستیابی به اهداف بلند اقتصادی است که اگر در این زمینه گامهای بلند و سنجیده برداشته شود زودتر به سرانجام خواهد رسید.

عامری با اشاره به اینکه امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، تأکید کرد: با آغاز به کار ستاد دائمی جشنواره ها و مناسبتهای کیش باید با برنامه ریزی و اقدامات جهادگونه در این زمینه اقدام شود، جهادی که مرهون مشارکت فعال و گسترده همه اقشار مردم کیش است و نویدبخش رونق و توسعه مضاعف و همه جانبه این منطقه خواهد بود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بهره گیری از ظرفیتها و توانمندیهای موجود و نهفته در دل این جزیره، همت و عزم جدی را می طلبد همانگونه که در تمام مراحل برگزاری چهاردهمین جشنواره تابستانی شاهد آن بودیم.

عامری گفت: افزایش نسبی ورود مسافر به کیش در ایام جشنواره تابستانی امسال نشانگر تمایل حداکثری مردم اقصی نقاط کشور برای سفر به این جزیره است از این رو لازم است از این شرایط نهایت استفاده در جهت استمرار برگزاری جشنواره های موفق دیگر به عمل آید.

وی عنوان کرد: در این راستا همزمان با عید سعید فطر جشن بزرگ سلام در کیش برگزار شد و از این پس نیز نسبت به برپایی جشنواره های دیگر اقدام خواهد شد.