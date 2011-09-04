برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ابعاد شخصیت والای امام علی(ع) و پرداخت هنری به مسایل و موضوعات مرتبط با غدیر خم است.

داننده با تاکید بر لزوم شناخت غدیر گفت: غدیر معیار سنجش دین داری است و آموزه های گرانسنگ آن رهایی بخش انسان ها از ظلمت و نجات بخش آنان از ناملایمات فردی و اجتماعی است.

وی معرفی آثار شاخص و ایجاد بستر و الگوی مناسب در عرصه فعالیت های هنر دینی، تقویت ارزشهای دینی غدیرخم در میان جوانان و ترویج و توسعه فرهنگ و هنر متعهد و رسالت مدار را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی موضوعات جشنواره در بخشهای مختلف را شامل جلوه های رفتار و اخلاق امام علی(ع) در انسان معاصر، نقش و جایگاه امامت و ولایت در راهنمایی و هدایت جامعه بشری، نقش و جایگاه غدیر در ماندگاری اسلام راستین، نقش و جایگاه تشیع در بیداری اسلامی ملل جهان و خطبه غدیر منشور ولایت و نقش فرهنگ و هنر در تبیین آن عنوان کرد.

داننده یادآور شد: هنرمندان به فراخور کمال درونی و زلالی روح و اندیشه به خلق آثاری جاویدان در این راستا می پردازند چرا که عظمت و شکوه غدیر در همه اعصار جاری است و اصحاب فرهنگ و هنر باید در تبیین اهداف این واقعه عظیم کوشا باشند.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا بیست و پنجم شهریورماه در محورهای ذکر شده به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، بلوار استادشهریار، اول سربالایی ولیعصر، مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز ارسال نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.gHadirfestival.ir مراجعه کنند.

نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن های فرهنگی، ادبی و هنری استان در آبان ماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.