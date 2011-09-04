مهدی رضایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری رقابت‌های مدارس فوتبال را که از یکی دو سال گذشته در استان قم آغاز کرده‌ایم، قطعا برای آینده فوتبال استان قم ثمر بخش خواهد بود و آرام آرام می‌توانیم به توسعه و پیشرفت در فوتبال قم امیدوار باشیم.



وی ادامه داد: مطابق برنامه‌ای که همه سال در پایان فعالیت مدارس فوتبال استان قم طراحی و برنامه‌ریزی می شود، برگزاری رقابت‌های قهرمانی مدارس فوتبال استان قم را شاهد هستیم که این اقدام نوعی استعدادیابی نیز محسوب می‌شود.



مسئول واحد جوانان هیئت فوتبال استان قم افزود: از برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی رده‌ سنی زیر10 سال مدارس فوتبال قم، استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و این رقابت ها با برگزاری آخرین بازی و معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.



وی افزود: مسابقات فوتبال رده سنی زیر 10 سال مدارس فوتبال قهرمانی استان قم در حالی برگزار شد که در پایان رقابت‌هایی که دارای جذابیت بسیار بالایی نیز بود، تیم زیر 10 سال مدرسه فوتبال آسیا قم عنوان نخست و مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد.



رضایی نژاد با بیان اینکه تیم برتر این مسابقات برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، ابراز داشت: رقابت‌های رده سنی زیر 10 سال با به شکل دوره‌ای با حرارت و جذابیت خاصی برگزار شد و در نهایت این تیم مدرسه فوتبال آسیا قم بود که با کسب برتری برابر حریفان موفق به کسب عنوان نخست این مسابقات شد.



وی یادآور شد: قهرمانی این دوره از رقابت‌های رده سنی زیر 10 سال در حالی برای تیم مدرسه فوتبال آسیا قم رقم خورد که در پایان پنج روز رقابت تیم های حاضر مسابقات مدارس فوتبال استان قم، تیم مدرسه فوتبال آسیا در جدال با تیم پارسا (الف) با سه گل به برتری رسید و بالاتر از سایر تیم های شرکت کننده عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.



مسئول واحد جوانان هیئت فوتبال استان قم خاطرنشان کرد: قهرمانی تیم مدرسه فوتبال آسیا در حالی رقم خورد که در دیدار رده بندی این مسابقات دو تیم نخبگان و پارسا (ب) به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این تیم نخبگان بود که توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید و عنوان سوم را به خود اختصاص دهد.



وی عنوان داشت: همه سال با استقبال بسیار خوبی که از سوی شهروندان قمی صورت می گیرد، چهره های مستعدی در رده های سنی مختلف در مدارس فوتبال حضور می یابند که با حمایت مالی مناسب می توان این استعدادها را تحت آموزش مناسب به آینده داران فوتبال قم تبدیل کرد.

