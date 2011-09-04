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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

در استان مرکزی/

کمیته اطلاع رسانی و سایبری ستاد انتخابات تشکیل شد

کمیته اطلاع رسانی و سایبری ستاد انتخابات تشکیل شد

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مرکزی از تشکیل کمیته اطلاع رسانی و سایبری برای اولین بار در ستاد انتخابات استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسکندری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع مسئولین و خبرنگاران خبرگزاریهای استان مرکزی گفت: کمیته اطلاع رسانی و سایبری ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه والای نقش رسانه های سایبری در اطلاع رسانی سریع و دقیق به افراد جامعه برای اولین بار در استان مرکزی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: تقویت ارتباط ستاد انتخابات استان با خبرگزاریها، تعامل دوسویه رسانه های سایبری و ستاد انتخابات در مدت زمان برگزاری انتخابات و ایجاد ارتباطی مستمر بین ستاد انتخابات با افراد جامعه از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استاندار مرکزی با اشاره به ظرافت و حساسیت کار اطلاع رسانی در جامعه بیان داشت: رسالت خبرگزاریها به عنوان پیشقراولان این حوزه خطیرتر از سایر رسانه هاست.

اسکندری گفت: افزایش کاربران اینترنت و استقبال گسترده مردم از اخبار رسانه هاس سایبری برکسی پوشیده نیست .

وی در بخش دیگر سخنان خود از انتخابات به عنوان مهمترین رویداد کشورها ی دنیا یاد کرد و گفت: انتخابات در کشور ایران به عنوان یک حکومت مردمی از جایگاه بالاتری برخوردار است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مرکزی بیان داشت: آنچه در انتخابات آتی همچون دیگر انتخابات  برای مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران اصل و اساس است حضور حداکثری مردم است.

اسکندری حضور حداکثری مردم را بستر ساز تحکیم پایه های انقلاب عنوان کرد و گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدات خارجی بیمه می کند.

کد مطلب 1398948

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