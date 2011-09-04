دو هزار فرصت شغلی در بیرجند ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در شهرستان بیرجند اظهار داشت: ایجاد اشتغال و بویژه تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار از اولویتهای کاری دستگاهها در سال جاری است.

وی با بیان اینکه امسال 24 هزار و 200 فرصت شغلی در استان تعیین شده است، افزود: از این میزان سهم شهرستان بیرجند ایجاد هشت هزار فرصت شغلی تعیین شده، که تاکنون بالغ بر دو هزار شغل در شهرستان ایجادشده است.

قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه تعدادی از مشاغل ایجاد شده در سامانه به ثبت نرسیده است افزود: این میزان اشتغال در زمینه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و مسکن ایجاد شده است.

وی با اشاره به ایجاد مشاغل خانگی و میزان اشتغالزایی آن، تصریح کرد: از این محل نیز افراد بویژه نیروهای غیرحرفه ای در مناطق روستایی مشغول به کار خواهند شد.

قاسم زاده نداف ادامه داد: در این راستا طی سال جاری تسهیلاتی به مبلغ 30 میلیارد تومان به ایجاد مشاغل خانگی در شهرستان بیرجند اختصاص یافته است.

وی میزان اعتبار اختصاص یافته استان در حوزه مشاغل خانگی را 54میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ 28 میلیارد تومان به استان اختصاص یافت، که با پیگیریهای انجام شده به 30 میلیارد تومان افزایش یافته و می تواند بخشی از اشتغال تعیین شده را محقق کند.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه ایجاد فرصتهای شغلی تعیین شده در شهرستان باید با حرکتی جهادی انجام شود افزود: این امر نیازمند سرمایه گذاری و اهتمام ویژه دولت و مسئولان است.

فرماندار بیرجند در پایان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیرجند را از اقدامات شاخص امسال در حوزه اشتغال و تولید ثرووت ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا 30 شرکت سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند که امیدواریم با راه اندازی این منطقه بخش اعظمی از اشتغال محقق شود.