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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

آیت الله اعرافی:

مسجد باید به جامعه بصیرت تزریق کند

مسجد باید به جامعه بصیرت تزریق کند

میبد - خبرگزاری مهر: امام جمعه میبد گفت: مسجد به دلیل برخورداری از جایگاهی والا در میان مردم مسلمان باید به جامعه بصیرت تزریق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان کانون ثامن الائمه مسجد خاتم الانبیاء شهیدیه میبد، مسجد را پایگاه مهم و سنگر نگهبانی دین خدا و حفظ نسل جوان و آینده جامعه دانست و اظهار داشت: مسجد باید به جامعه آگاهی، بصیرت و هوشیاری دهد.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی استکبار جهانی بیان داشت: در عصر حاضر که نسل نوجوان و جوان در معرض هزاران خطر اخلاقی، اعتقادی و فکری هستند، باید نوجوانان و جوانان را در مساجد با قرآن و احکام اسلامی آشنا کرد.

اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود انتظار فرج امام عصر را از اعتقادات شیعه بیان کرد و افزود: بعد از پیامبر بزرگ اسلام، امامت حق حضرت علی (ع) و بعد از وی هم به ترتیب 11 فرزندش و امام زمان (عج) است.

امام جمعه میبد تاکید کرد: همه ما باید با دعا و مناجات در شبهای جمعه که متعلق به امام عصر(عج) است، ارتباط خود را با امام زمان تقویت کنیم زیرا این ارتباط انسان را نورانی و معنوی می کند و برکات زیادی را به دنبال دارد.

اعرافی در این مراسم از تلاشهای همه فعالان به ویژه نوجوانان و جوانان در برنامه های معنوی و مذهبی کانون ثامن الائمه مسجد خاتم الانبیاء شهیدیه تقدیر کرد.

کد مطلب 1398950

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