دومین دوره آزمون شفاهی حفظ قرآن کریم در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر یکشنبه در مراسم شروع به کار آزمون حفظ قرآن در کرمان گفت: آزمون شفاهی حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآن از یکشنبه 13 شهریور ماه در کرمان آغاز شده و تا پنج شنبه 17 شهریور ماه ادامه دارد.

احمد سعیدی با اشاره به اهمیت قرآن ابراز داشت: هم اکنون در اقصی نقاط کشور با ایجاد و تقویت موسسات قرآنی بستر خوبی جهت اقبال نسل جوان برای فراگیری قرآن فراهم شده و این فرایند روز به روز تقویت و پشتیبانی خواهد شد.

سعیدی عنوان داشت: با اتکا به آموزه ها قرآنی و عمل به آنها می توانیم در برابر هجمه دشمنان مقاومت کرده و آنها را مغلوب کنیم.

وی مبانی قرآنی و ارزشی را نقطه ضعف دشمنان دانست و عنوان کرد: با گسترش بیشتر فرهنگ قرآنی در جامعه می توانیم دشمنان را مانند همیشه در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذاریم.

این مسئول گفت: گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه الزامی است و در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

این مسئول یادآور شد: راه اصلی رسیدن به مقصد در حکومت دینی و اسلامی توجه و گسترش و جاری کردن آموزه های دینی در جامعه است.

