اجرای 17000 متر شبکه فاضلاب در اردبیل طی سال جاری

عبدالحسین حسن زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بخش مهمی از این شبکه در مسیرهایی که به علت برخی مشکلات ناتمام مانده بود، اجرا و تکمیل شده است.

وی شهرکهای زرناس، دادگستری، مخابرات، کارشناسان فاز 1، 3 مسکن مهر وحدت، کوچه های گلستان و.. را از جمله مسیر های مشکل دار برشمرد و افزود: با بهره برداری از این میزان شبکه فاضلاب جمعیتی بالغ بر 13هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته است.



آبرسانی به 4000 واحد مسکن مهر در اردبیل

مدیر عامل شرکت آبفا استان همچنین با اشاره به توسعه شبکه آب برای چهار هزار و 736 واحد و در بخش فاضلاب برای هزار و 364 واحد مسکن مهر در سطح استان اضافه کرد: این رقم 25 درصد انشعابات در بخش آب و 75 درصد انشعابات در بخش فاضلاب را در این بخش شامل می شود.

به گفته وی کل حجم پروژه های مسکن مهر در بخش آب بیش از 20 کیلومتر توسعه شبکه آب و خط انتقال و در بخش فاضلاب شش کیلومتر توسعه شبکه و خط انتقال است.

پنج پروژه تصفیه خانه در استان اردبیل اجرا می شود



حسن زاده با اشاره به پروژه های مهم در دست اجرا در این حوزه ابراز داشت: پنج پروژه مهم در استان در حال اجراست که پروژه تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر به عنوان مهمترین این طرحها با 85 درصد پیشرفت فیزیکی در بهمن سال جاری به صورت آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصفیه خانه های فاضلاب سرعین را با 40 درصد پیشرفت فیزیکی، تصفیه خانه شهرستان بیله سوار با 60 درصد پیشرفت، پارس آباد با 30 درصد و تصفیه خانه آب اصلاندوز را با 45 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های در دست اجرا عنوان کرد.

مصرف آب در اردبیل 5.2 درصد کاهش یافت



این مسئول همچنین با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیرات آن در استان اردبیل یاداور شد: از آغاز قانون هدفمندی یارانه ها مصرف آب در سطح استان بالغ بر 5.2 درصد کاهش داشته اما امیدواریم در میزان بیش از پیش از سوی مردم اعمال شود.

وی در پایان به راه اندازی ساختمان منطقه 3 آب و فاضلاب استان در میدان وحدت اردبیل اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به افزایش وسعت شهر اردبیل مشترکان در مراجعه به مناطق 1 و 2 با مشکل مواجه بودند که با راه اندازی این واحد این مشکلات برطرف خواهد شد.