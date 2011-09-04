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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

نشست شورای راهبری جشنواره فیلم 100 برگزار می‌شود

نشست شورای راهبری جشنواره فیلم 100 برگزار می‌شود

اولین نشست شورای راهبردی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای فردا دوشنبه 14 شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربانی غریبی دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای گفت: اولین نشست اعضای شورای راهبردی جشنواره فیلم 100 با محور همفکری درباره سیاست‌های کلی و ارتقای سطح کمی و کیفی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای فردا در حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست احکام هر یک از دبیران کمیته‌های جشنواره 100 ثانیه‌ای صادر و دبیرخانه جشنواره با معرفی دبیران کمیته‌های مختلف جشنواره فعالیت خود را آغاز می‌کند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 با شعار سینمای اخلاق و به همت حوزه هنری استان تهران اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

کد مطلب 1398954

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