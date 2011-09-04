به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربانی غریبی دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای گفت: اولین نشست اعضای شورای راهبردی جشنواره فیلم 100 با محور همفکری درباره سیاست‌های کلی و ارتقای سطح کمی و کیفی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای فردا در حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نشست احکام هر یک از دبیران کمیته‌های جشنواره 100 ثانیه‌ای صادر و دبیرخانه جشنواره با معرفی دبیران کمیته‌های مختلف جشنواره فعالیت خود را آغاز می‌کند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 با شعار سینمای اخلاق و به همت حوزه هنری استان تهران اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.