به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربانی غریبی دبیر هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 ثانیهای گفت: اولین نشست اعضای شورای راهبردی جشنواره فیلم 100 با محور همفکری درباره سیاستهای کلی و ارتقای سطح کمی و کیفی هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 ثانیهای فردا در حوزه هنری استان تهران برگزار میشود.
وی افزود: در این نشست احکام هر یک از دبیران کمیتههای جشنواره 100 ثانیهای صادر و دبیرخانه جشنواره با معرفی دبیران کمیتههای مختلف جشنواره فعالیت خود را آغاز میکند.
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 با شعار سینمای اخلاق و به همت حوزه هنری استان تهران اسفند ماه امسال برگزار میشود.
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