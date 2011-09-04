صبای قم مقابل فیروز صفه به دنبال کسب سه امتیاز است

سیدوحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فاصله اندک از بازی گذشته با پرسپولیس تا بازی عصر فردا با فیروز صفه فرصت اندکی برای تمرین داشته ایم اما تمرینات تیم طبق برنامه به شکل منظمی برگزار شده است و بازیکنان نیز با جدیت تمرین کرده اند تا آماده بازی حساس روز دوشنبه در اصفهان شویم.



وی با بیان اینکه صبای قم امشب با ترکیب کامل راهی اصفهان می شود تا فردا مقابل حریف خود قرار بگیرد اظهار داشت: تمرینات تیم صبای قم از روز جمعه گذشته پس از چند یک روز استراحت مجدد آغاز شده است و درصدد هستیم تا برای مقابله با تیم فوتسال فیروز صفه صافهان با قدرت و آمادگی لازم راهی شهر اصفهان شویم.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم افزود: تمرینات آماده سازی پیش از شروع مسابقات این فصل لیگ برتر تأثیر مثبت بر روی بازیکنان تیم ما داشته است و امیدوارم این روند مطلوب آماده سازی در لیگ‌ امسال به موفقیت تیم ما بینجامد.



وی در ادامه با اشاره به تغییرات در نوع بازی تیم فوتسال صبای قم بعد از دیدار هفته نخست نیم‌فصل نخست سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: دلیل تغییرات احتمالی به خاطر این است که در خارج از خانه بازی می کنیم و باید بیشتر از بازی گذشته جانب احتیاط را در نظر بگیریم.



غیاثی عنوان داشت: صبای قم در این فصل دچار تغییرات زیادی شده است اما بازیکنان صبا تا‌کنون با تغییرات به وجود آمده به خوبی هماهنگ شده‌اند و از همان بازی نخست که مقابل پرسپولیس تهران بود، نشان دادیم که یک تیم هماهنگ و جویای موفقیت هستیم.



وی با تاکید بر اینکه صبای قم در آینده نیز بازی‌های خوبی را در مقابل حریفان ارائه می‌کند، ابراز داشت: در تیمی که تمام مهره های آن به جز یک بازیکن کاملا بومی هستند، هم اکنون دو سه بازیکن ملی پوش حضور دارند و این به معنای غنای فوتسال در قم است.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم بازی‌های بسیار خوبی را در ادامه رقابتهای سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور انجام داده و برابر تمام حریفان خود در ادامه نیم‌فصل و دور برگشت مسابقات به نتایج خوبی دست یابیم.



وی بیان داشت: صبای امسال تیم بسیار خوبی است و تا‌کنون نیز توانسته با بازیکنان جوان خود بسیار خوب نتیجه بگیرد، ضمن اینکه نباید به سادگی از زحمات کادر فنی تیم نیز چشم‌پوشی کرد زیرا تلاش های آنها در دوران آماده سازی تیم، سهم عمده‌ای در نتایج خوب صبا داشته است.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر کمیته فوتسال فدراسیون فوتسال، دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و فیروز صفه اصفهان از هفته دوم نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 روز دو شنبه چهاردهم شهریورماه در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.