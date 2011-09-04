به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود صالحی در این رابطه اظهار داشت: این جشنواره از سری برنامه‌های جشنواره نماهنگ رضوی استان لرستان است که به‌ صورت جنبی در شهرستان ازنا هم‌زمان با دهه کرامت برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همزمان با سراسر کشور و دوشادوش تمامی هنرمندان و علاقمندان به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) جشنواره هنرهای تجسمی کودکان حرم در روزهای 3 و 4 مهر ماه سالجاری در پارک ملت شهر ستان ازنا برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا یادآور شد: علاقمندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی واقع در بلوار جهاد کشاورزی - مجتمع فرهنگی و هنری غدیر - اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ازنا مراجعه و یا با شماره تلفنهای06664224810و06664222774و 4221554 تماس حاصل کنند.