به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه فرضی‌پور نویسنده، با بیان این که جشنواره داستان انقلاب تا به حال کار خود را بدون نقص انجام داده است، گفت: خیلی از نویسندگان جوانی که از انقلاب می‌نویسند این واقعه را از نزدیک لمس نکرده‌اند و تنها از طریق فیلم و داستان توانسته‌اند با آن آشنا شوند.

وی افزود: نویسندگان جوان حوزه انقلاب اسلامی برای نگارش آثارشان مجبور می‌شوند از منابع و اسناد مربوط به دوران انقلاب استفاده کنند و همین امر باعث می‌شود تا نویسندگان جوان با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی آشنا شوند.

فرضی پور با تاکید بر این که داستان علاوه بر سرگرمی، جنبه آموزشی نیز دارد، گفت: حیف است که داستان انقلاب مهجور بماند و باید به آن پرداخته شود تا همیشه ماندگار باشد. نویسندگان جوان نیز می‌توانند از انقلاب اسلامی بنویسند و آثاری فاخر خلق کنند.

برگزیده دور سوم جشنواره داستان انقلاب گفت: اگر تحقیق نویسندگان جوان درباره انقلاب جامع باشد و خلاقیت هم در نوشته های آنها حضور داشته باشد، می‌توانند آثاری با کیفیت بالا خلق کنند. در حال حاضر جوانان بیشتر از قبل به داستان نویسی روی آورده‌اند و برگزاری جشنواره‌هایی مانند داستان انقلاب حوزه هنری می‌تواند به آنها کمک کند که آثار خوبی درباره انقلاب اسلامی بنویسند و در کل مشوق خوبی برای نویسندگان جوان است.

این نویسنده با ابراز تاسف از این که منابع و اسناد درباره انقلاب اسلامی به اندازه کافی در دسترس نیست، گفت: اگر مدارک و اسناد در اختیار نویسنده‌ها باشد، آن‌ها نیز بهتر و راحت‌تر می‌توانند از انقلاب اسلامی بنویسند.



