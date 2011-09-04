لوح فشرده مطبوعات لرستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرید قاسمی نویسنده و پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران در این رابطه گفت: این لوح دربردارنده هفت عنوان از مطبوعات لرستان یا به سخن دقیق ‌تر نشریه ‌های چاپی خرم‌آباد است.

وی اظهار داشت: مطبوعات در خرم‌آباد با اعلان‌ های ژلاتینی نشریه ‌گونه نظامیان در واپسین سال‌ های حکمرانی قاجار متولد شد و پس از آن، اعلان‌ دولتی و ملتی، شب‌ نامه ‌نگاری و مخفی‌ نویسی باب شد تا این که نخستین ادواری چاپی در خرم‌آباد از سوی حزب میهن ‌پرستان لرستان در 20 فروردین 1322 با عنوان پاداش منتشر شد.

وی یادآور شد: اولین بهار مطبوعاتی خرم‌آباد از زمستان 1329 آغاز شد و تابستان 1332 پایان گرفت و در این دوره مجوز نشر برای صدای لرستان، زبان لرستان، لرستان امروز، فروغ لرستان، طلیعه لرستان، ندای فرهنگ خرم‌آباد، لرستان جوان، زبان عشایر، لرستان آینده، نهیب عشایر، امید عشایر، کبیرکوه، قیام لر، آهنگ لرستان، بوستان جوان، پیام لرستان، چماق لر، چمن‌زار، طوایف لرستان، عشایر امروز، عقاب لرستان، کاروان لرستان، کامران، لرستان، ندای پارسا، نهضت لرستان، ندای گلشن منتشر شد.

وی یادآور شد: از میان نشریه ‌های یاد شده 91 شماره از هفت عنوان مهم شامل صدای لرستان، زبان لرستان، فروغ لرستان، طلیعه لرستان، ندای فرهنگ خرم‌آباد، لرستان جوان و ندای گلشن در این لوح در دسترس علاقه‌مندان است.