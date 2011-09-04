عثمان مزین در گفتگو با خبرنگار مهر، از خنثی نشدن بمب کشف شده در منطقه مسکونی سردشت خبر داد و افزود: این بمب هم اکنون در اختیار نیروهای امنیتی در سردشت است.

وی افزود: هیئت بازرسی بین المللی سازمان منع گسترش استفاده از سلاحهای شیمیایی به دعوت انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی سردشت فردا به به سردشت می آید و بمب شیمیایی کشف شده را بررسی می کند.



هیات بازرسی بین المللی از سوی OPCW (سازمان منع گسترش استفاده از سلاح های شیمیایی) به منظور بررسی این مساله روز شنبه وارد ایران شد.

این تیم با پنج متخصص در قالب هیئت بازرسی بین المللی برای بررسی بمب شیمیایی کشف شده به ایران سفر کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر روز 13 تیرماه سال جاری، یک کارگر ساختمانی در سردشت در حالی که زمین را برای پی ریزی ساختمان حفاری می کرد در عمق دو متری با یک بمب شیمیایی عمل نکرده مواجه شد. این کارگر به سرعت موضوع را به مسوولان گزارش داد و مسوولان سردشت اقدامات لازم را برای بررسی موضوع توسط کارشناسان در دستور کار قرار دادند.