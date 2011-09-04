بیانیه انجمن بازیگران در پی موفقیت جهانی "اینجا بدون من"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: فاطمه معتمدآریا بازیگر توانای سینمای ایران موفق شد در جشنواره مونترال عنوان بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم ارزنده "اینجا بدون من" به کارگردانی آقای بهرام توکلی دریافت نماید.
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران این درخشش پرشکوه را به ایشان تبریک عرض کرده و برای تمامی دستاندرکاران سینمای کشورعزیزمان سربلندی و سرافرازی آرزو میکند.
فیلم سینمایی "اینجا بدون من" با بازی فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر، نگار جواهریان و صابر ابر داستان خانوادهای است که دختری معلول دارند و آشنایی یک جوان با دختر مسائلی را برای خانواده به وجود میآورد.
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