  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

بیانیه انجمن بازیگران در پی موفقیت جهانی "اینجا بدون من"

بیانیه انجمن بازیگران در پی موفقیت جهانی "اینجا بدون من"

انجمن بازیگران سینمای ایران در پی موفقیت فیلم سینمایی "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی بیانیه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: فاطمه معتمد‌آریا بازیگر توانای سینمای ایران موفق شد در جشنواره مونترال عنوان بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم ارزنده "اینجا بدون من" به کارگردانی آقای بهرام توکلی دریافت نماید.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران این درخشش پرشکوه را به ایشان تبریک عرض کرده و برای تمامی دست‌اندرکاران سینمای کشورعزیزمان سربلندی و سرافرازی آرزو می‌کند.

فیلم سینمایی "اینجا بدون من" با بازی فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر، نگار جواهریان و صابر ابر داستان خانواده‌ای است که دختری معلول دارند و آشنایی یک جوان با دختر مسائلی را برای خانواده به وجود می‌آورد.

کد مطلب 1398962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها