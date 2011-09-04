گسترش فرهنگ تعاون خلاقیت جامعه را شکوفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر یکشنبه در جلسه شورای تعاون یزد با گرامیداشت هفته تعاون، نقش تعاون و تعاونیها را در اقتصاد ملی مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: باید روحیه تعاون و همکاری را در جامعه بسط و گسترش دهیم.

وی افزود: تعاونی ها سازمانها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزشهای مکتبی و اجتماعی نیز هستند و می توانند مبین تلاشهای دسته جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند.

سیفی ادامه داد: تعاون و همکاری متقابل می تواند زمینه های یگانگی هر چه بیشتر مردم را فراهم کند به همین دلیل در قانون اساسی کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص شده است.

فرماندار یزد تعاون و همکاری و همیاری را الزام ذاتی انسان دانست و عنوان کرد: انسان به دلیل نقص و ضعف به تنهایی قادر به برآورده کردن نیازهای خود نیست و ناچار نیاز به تعاون در زندگی انسانی اجتناب ناپذیر خواهد بود به همین دلیل باید قوانین این حوزه از نرمی و پویایی و نیز قاطعیت لازم برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخوردار باشد تا با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا شود.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، جایگاه تعاون و تعاونیها به عنوان یکی از پایه ‌های اقتصادی نظام که در پیشبرد اهداف نظام نقش بسزایی دارد را مهم دانست.

سیفی ضمن گرامیداشت هفته تعاون از همه مسئولان ذیربط خواست تا با بستر سازی مناسب زمینه را برای افزایش روحیه تعاون در بین مردم فراهم کنند.