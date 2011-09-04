حضور 300 ناشر و 50 هزار عنوان اثر در نمایشگاه کتاب البرز

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی دومین نمایشگاه کتاب استان البرز در اداره ارشاد کرج اظهار داشت: کتاب مبنای آگاهی و توسعه در جامعه است و قرن اخیر قرن سبقت در آگاهی و دانایی است.

آشنا با بیان اینکه دانش از راه کتاب به دست می آید و کتاب مهمترین رکن دانش است گفت: مبنای انتقال دانش، فرهنگ و آگاهی کتاب است.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد سه تاریخ را برای برگزاری نمایشگاه کتاب پیشنهاد کرد اظهار داشت: پس از بررسی شرایط، ماه شهریور را برای این منظور انتخاب کردیم.

آشنا تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه امسال را بالغ بر 300 ناشر عنوان کرد و افزود: همچون دوره قبل 50 هزار عنوان کتاب برای عرضه در نمایشگاه تدارک دیده شده است؛ همچنین کلیه کتب عرضه شده در نمایشگاه با حداقل 40 درصد تخفیف به فروش می رسد.

آشنا گفت: ظرفیت کنونی نمایشگاه امسال 200 غرفه است در حالیکه استان در حوزه کتاب گنجایش بیش از این را دارد.

وی هدف غایی برپایی نمایشگاه کتاب را ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دانست و گفت: همچنین نمایشگاه فرصتی برای دسترسی آسان و سریع به کتاب، گردآوری کتب مور نیاز در یک مجموعه و همچنین بهره مندی از تخفیف نمایشگاهی است.

مدیرکل ارشاد البرز با مثبت ارزیابی کردن تلاشهای صورت گرفته در برپایی نمایشگاه امسال، کتب عرضه شده را متناسب با نیاز و سلایق مختلف عنوان کرد.

حق حضور با زودتر ثبت نام کرده ها!

آشنا در خصوص حضور ناشران مطرح کشور در نمایشگاه کتاب استان البرز اظهار داشت: ناشران کشور به صورت داوطلبانه می توانند برای شرکت در نمایشگاه البرز ثبت نام کنند و البته ناشرانی که زودتر ثبت نام کرده اند حق تقدم دارند.

وی ضمن اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی مدیران کشور و مسئولان استانی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه کتاب، استقبال بیشتر از مراسم افتتاحیه را موجب توجه و حمایت بیشتر مسئولان ارشد دانست.

دومین نمایشگاه کتاب استان البرز دوشنبه چهاردهم شهریورماه ساعت 18 در محل استیجاری نمایشگاه واقع در میدان امام خمینی افتتاح خواهد شد.

