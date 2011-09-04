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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

جیفرودی در گفتگو با مهر:

یک نفر در هر 11 ساعت بر اثر تصادفات جاده ای در گیلان فوت می کند

یک نفر در هر 11 ساعت بر اثر تصادفات جاده ای در گیلان فوت می کند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان گفت: هر 11 ساعت یک نفر بر اثرتصادفات جاده ای در استان جان خود را از دست می دهد.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو توسط راننده و پایبند نبودن به قوانین راهنمایی و رانندگی ازعوامل مهم وقوع تصادفات در استان است.

وی همچنین از تردد 49 میلیون خودرو در محور های مواصلاتی استان از ابتدایی امسال تا 12 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: طبق آمار دریافتی از دستگاه های تردد شمار در سطح راه های استان از فروردین 90 تاکنون در مجموع  49 میلیون و 429 هزار و 720 دستگاه خودرو در جاده های استان تردد کردند.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: در این مدت پنج میلیون 767 هزار و 307 دستگاه به استان وارد و پنج میلیون  677 هزار و 332 دستگاه وسایل نقلیه از استان خارج شدند.

وی افزود: آمار مقایسه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل نشانگر کاهش 28 درصدی در محورهای ورودی و کاهش 25 درصدی در محورهای خروجی استان است.
 
جیفرودی ادامه داد: دراین مدت پرتردد ترین محور آستانه - لاهیجان با میزان چهارمیلیون و 71 هزار و 855 خودرو و اوج تردد در محور امامزاده هاشم – رشت از ساعت 21  تا 22 به میزان سه هزار و 185 وسیله نقلیه در نهم شهریورماه جاری بوده است.
کد مطلب 1398968

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