یک نفر در هر 11 ساعت بر اثر تصادفات جاده ای در گیلان فوت می کند

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو توسط راننده و پایبند نبودن به قوانین راهنمایی و رانندگی ازعوامل مهم وقوع تصادفات در استان است.

وی همچنین از تردد 49 میلیون خودرو در محور های مواصلاتی استان از ابتدایی امسال تا 12 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: طبق آمار دریافتی از دستگاه های تردد شمار در سطح راه های استان از فروردین 90 تاکنون در مجموع 49 میلیون و 429 هزار و 720 دستگاه خودرو در جاده های استان تردد کردند.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: در این مدت پنج میلیون 767 هزار و 307 دستگاه به استان وارد و پنج میلیون 677 هزار و 332 دستگاه وسایل نقلیه از استان خارج شدند.

وی افزود: آمار مقایسه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل نشانگر کاهش 28 درصدی در محورهای ورودی و کاهش 25 درصدی در محورهای خروجی استان است.

جیفرودی ادامه داد: دراین مدت پرتردد ترین محور آستانه - لاهیجان با میزان چهارمیلیون و 71 هزار و 855 خودرو و اوج تردد در محور امامزاده هاشم – رشت از ساعت 21 تا 22 به میزان سه هزار و 185 وسیله نقلیه در نهم شهریورماه جاری بوده است.