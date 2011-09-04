14 رشته فنی و حرفه ای رایگان آموزش داده می شود

محمود فطرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از پنجم شهریورماه ثبت نام رایگان کار آموزان در 14 رشته آموزشی آغاز شده است که دوره های آموزشی این رشته ها در مهرماه برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ثبت نام کارآموزان در رشته های برنامه نویسی java ، tcp/ip ، لینوکس و کاربر رایانه ( شبکه ویندوز و لینوکس) با پیش نیاز دوره آموزشی icdl ، spss درجه یک و دو، ms-project ، matlab و minitab با پیش نیاز داشتن رشته مرتبط، هیدرولیک، پنوماتیک و plc با پیش نیاز مدرک دیپلم، مکاترونیک با پیش نیاز دیپلم فنی و avr و الکترونیک با پیش نیاز دوره آموزشی الکترونیک عمومی در حال انجام است.

فطرسی ادامه داد: در صورتیکه تعداد متقاضیان رشته های مذکور از ظرفیت دوره ها بیشتر شود، طی گزینش و با در نظر گرفتن اولویتهای متناسب بودن مدرک تحصیلی، نوع شغل و اطلاعات فنی و عمومی، خانواده های ایثار گران و شهدا و در نهایت گزینش فنی مربی، کارآموزان ثبت نام می شوند.

وی عنوان کرد: در آذرماه، 70 درصد دوره های آموزشی رشته کامپیوتر که در این مرکز ارائه می شود تغییر خواهد کرد و رشته های plc ، الکترونیک صنعتی و هیدرولیک نیز به صورت ثابت در هر دوره ثبت نام، ارائه خواهد شد.