پاسخ جوانفکر به آیت الله علم الهدی/ دنده عقب و واکنش عوامل فتنه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سراسری امروز در خبرها و گزارش های ویژه خود به موضوعاتی همچون نگرانی آمانو و رضایت سلطانیه، ابراز نگرانی استعفاهای پیاپی اهالی تئاتر از معاونت هنری وزارت ارشاد، استفاده ابزاری از روحانیت تجربه شکست خورده است و... پرداخته اند که مهمترین آنها مرور می کنیم.

* ابتکار: با دوستداران دریاچه ارومیه برخورد نکنید



در حالی که بیم آن می رود تجمعات در ارومیه و تبریز با تحریک جریان ضدانقلاب و جهت تشنج درفضای سیاسی کشوردر آستانه انتخابات مجلس باشد ، معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران درروزنامه شرق با ابراز تاسف از برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی ارومیه آنها را فعال محیط زیست نامید و اظهار داشت : من از برخورد با فعالان محیط زیستی که دلسوز دریاچه ارومیه هستند تعجب می کنم ، این درست نیست که با فعالان مدنی و محیط زیست برخورد امنیتی داشته باشیم .

همچنین در نامه ای سرگشاده به نام جمعی از روزنامه نگاران ایرانی آمده است : دولت وظایف قانونی خود در قبال دریاچه ارومیه را اجرائی کند .



*شیخ حسین انصاریان:عملکرد برخی هم لباسی هایمان مردم را دین گریز کرده است



روزنامه شرق در مطلبی به نقل از حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان نوشت : آسیب های موجود در فضای دینی و اعتقادی کشور را، عملکرد بعضی از اهل لباس ما(روحانیون) و کت وشلواری هایی که نام دین جلو آمدند و مصدر بعضی از امور شدند و بعد مردم دیدند با دین هماهنگ نیستند ، بوجود آورده اند .



* افتتاحیه اجلاس خبرگان بدون ریاست هاشمی



روزنامه اعتماد افتتاحیه اجلاس خبرگان بدون ریاست هاشمی رفسنجانی را تیتر اول خود کرده است و با موضعی منفی و لحنی نامناسب نسبت به ریاست آیت الله مهدوی کنی به تحلیل این تغییر پرداخته است.



* دراینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را...



همچنین اعتماد به مصاحبه ای با سالار عقیلی پرداخته و با اشاره به کنسرت اخیر وی در ایران و اجراهای آینده این خواننده سنتی در خارج از کشور تیتر" دراینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را..." که کنایه ای بر فضای نامناسب برای هنرمندان در کشور دارد برای مطلب خود برگزیده است؛ گویا فراموش کرده که سبب شهرت این هنرمند پرآوازه و امثال وی اجرا در همین کشور وبرای مردم این کشور بوده است!



* سفر به کره شمالی به آینده موکول شد



روزنامه اعتماد لغو سفر لاریجانی به کره شمالی را نشان از کم اهمیتی رهبر کره شمالی به مقامات ایرانی دانسته و به نوعی آن را عمدی تلقی کرده است.



* پاسخ جوانفکر به آیت الله علم الهدی



در حالی که روزنامه ایران درقسمت های مختلف خود به دفاع از نشریه خاتون ادامه می دهد ، علی اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ایران در سرمقاله این نشریه با انتقاد و ابراز نگرانی از سخنان آیت الله علم الهدی در نماز جمعه مشهد که انتشار نشریه خاتون را محاربه با دین و امام زمان(عج) خوانده بود نوشت : « منصفانه آن بود که ایشان عالمانه به نقد مطالب خاتون می پرداخت و رئیس دستگاه قضا و دادستان کل کشور را به بررسی دقیق و عادلانه پرونده فرا می خواند. آیا در موضع نماز جمعه، امام، خود ونمازگزاران را به تقوا و عدالت فرا نمی خواند؟»



گفتنی است هیات نظارت برمطبوعات در برخورد با ویژه نامه خاتون ضمن دادن اخطاربه روزنامه ایران، پرونده آن را به دادگاه مطبوعات ارجاع داده و از مسئولان آن خواسته بود بابت این ویژه نامه از مردم عذر خواهی کنند که البته مسئولان این روزنامه تاکنون از آن امتناع کرده اند.



* نگرانی آمانو و رضایت سلطانیه!



اکثر روزنامه های امروز تیتر اول خود را به گزارش آمانومدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از وضعیت هسته ای ایران اختصاص داده اند. آمانو در گزارش جدید خود ازاحتمال وجود برنامه مخفیانه ایران برای گسترش سلاحهای هسته ای ابراز نگرانی کرده است. روزنامه تهران امروز این گزارش را چرخش گام به گام آمانوبه سمت منافع غرب عنوان کرد. جام جم این گزارش را دوپهلو خواند و شرق ابراز رضایت سلطانیه نماینده ایران در آزانس را تیتر مطلب خود کرده و کیهان نیز از لابه لای این گزارش اعتراف امانو به پیشرفت های اخیر ایران را عنوان کرده است!



* عملکرد دولت؛ سنگینی کفه ضعفها بر نقاط قوت

روزنامه تهران امروز در گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس به بررسی نقاط ضعف و قوت دولت پرداخته و درتیتر خود نقاط ضعف را بیشتر از نقاط قوت عنوان کرده است.

ولی اسماعیلی در این رابطه گفته: یکی از بارزترین ضعف ها، پرداخت برخی منسوبین و نزدیکان رئیس جمهور به مسائل حاشیه ای است .

زهره الهیان نیز افزوده: دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی وقطع دست رانت خواران آن گونه که از یک دولت اصولگرا انتظار می رفت، موفق نبوده است .

همچنین عبدالرضا ترابی نقطه قوت دولت احمدی نژاد کلید زدن طرح هدفمند کردن یارانه ها دانسته است.



* استفاده ابزاری از روحانیت تجربه شکست خورده است



روزنامه تهران امروز درمطلبی با انتقاد از سوءاستفاده جبهه پایداری از نام آیت الله مصباح یزدی بعنوان پدر معنوی این جریان برای جلب آرای بیشتر در انتخابات آینده مجلس، در گفتگو با دوتن از اساتید حوزه علمیه قم این موضوع را بررسی کرده است. آیت الله ممدوحی گفته است: این سوء استفاده ها همیشه وجود داشته است و با این وسیله می‌خواهند شخصیتهای موثر و مورد وثوق مردم را از دست مردم بگیرند.



همچنین حجت الاسلام غرویان عنوان کرده است: روحانیت باید این زیرکی و بصیرت خاص خود را داشته باشد که بتواند اهداف سیاسی را تشخیص دهد وابزار پیروزی احزاب نشود.



* ابراز نگرانی استعفاهای پیاپی اهالی تئاتر از معاونت هنری وزارت ارشاد!



پس از استعفای محمد حیدری دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مسافر آستانه مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم از سمت خود استعفا داد. این استعفا ها در حالی است که هنوز دلیلی از سوی وزارت ارشاد عنوان نشده است. همچنین شب گذشته حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت ارشاد در برنامه "مجله تئاتر" تاکید کرد: این آمدن و رفتن‌ها، خسته شدن و نشدن‌ها عجیب و غریب نیست! و طبیعی است. همشهری نوشت:پس از استعفای حیدری دیون معوقه جشنواره تئاتر فجر سال گذشته در حال پرداخت است! همچنین اعتماد و شرق نیز مطالبی را در این زمینه در شماره امروز خود به چاپ رسانده اند.



* رضایت مردم از برنامه های تلویزیونی رمضان



در حالی که برنامه های صداو سیما به ویژه سریالهای پخش شده در ماه رمضان با انتقادات کارشناسان و علما همراه بوده ، روزنامه جام جم در گزارشی مفصل عنوان کرد مردم از برنامه های تلویزیونی در ماه رمضان رضایت دارند!



* واکنش عوامل فتنه: اگر می خواستید دنده عقب بگیرید چرا ما را دربه در کردید؟!



کیهان در ستون خبر ویژه خود با اشاره به سخنان آشتی جویانه و عقب نشینی اصلاح طلبان از مواضع گذشته خود در مقابل نظام نوشت: در حالی که فراریان در وضعیتی بدتر از دریوزگی در اروپا و آمریکا به سرمی برند، عناصر تحریک کننده داخل کشور درمقابل نظام دنده عقب گرفته و رفتاری از سر سازش و تسلیم بروز می دهند. همین امر باعث اعتراض گسترده فراریان ساده دل شده است.



بابک داد، کاتب متواری خاتمی در دوران ریاست جمهوری در مطلبی در گویانیوز، تمایل اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را «حضور گوسفندوار» توصیف کرده و خواستار تحریم انتخابات مجلس شده است.



شرکت خوشنام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، متهم به قاچاق سوخت



خراسان در شنیده های امروز خود نوشت: در حالی که طی سالهای اخیر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت های خوشنام را برای دریافت تسهیلات قانونی به مراجع مختلف معرفی می کرد، مشخص شده یکی از شرکتهای معرفی شده در این بخش، پرونده ای به اتهام قاچاق 900 هزار لیتر مواد سوختی در دستگاه قضایی دارد!



* چالش آفرینی به سبک «روزگار»



روزنامه روزگار در گزارشی تحت عنوان «آیا هشدارها درمورد انتخابات چالش آفرین است» جدولی از اظهارات چهره های سیاسی اصولگرا ساخته است تا به مخاطبان چنین القا کند تعداد اصولگرایانی که نسبت به سلامت انتخابات در سال 90 نگرانند بیشتر از اصلاح طلبان در سال 88 است و ضمنا این نگرانی ها همان حرفی است که اصلاح طلبان در سال 88 گفتند و حال اصولگرایان به آن رسیده اند! درحالی که اظهار نظرهای اصولگرایان که «روزگار» آورده است اشاره ای به سلامت برگزاری انتخابات ندارند و فقط به فعالیت های تبلیغاتی قبل از انتخابات باز می گردند!