نخست وزیر و رئیس مجلس عراق به ایران سفر می کنند

حسن دانایی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رفت و آمد مقامات دو کشور ایران و عراق،این سفرها را در راستای روابط دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان دانست و گفت: برنامه سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: البته هنوز زمان قطعی برای انجام این سفر تعیین نشده است.

سفیر ایران در عراق خاطر نشان کرد: همچنین سفر اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق به تهران نیز در دستور کار است که در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

دانایی فرد یادآور شد:سفر رئیس مجلس عراق به ایران به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی انجام می شود.